Optimist dem Schicksal zum Trotz

Lesen ist seine Leidenschaft: Zoltán Pataki, geboren im ungarischen Szeged, liebt Geschichtsbücher besonders. Heute lebt der 73-Jährige in Holzkirchen. Seine Wohnung verlässt er nur selten. © TP

Der Holzkirchner Zoltán Pataki bekommt nach langem Arbeitsleben nur 880 Euro Rente. Menschen wie ihn wollen wir im Rahmen der Spendenaktion „Leser helfen Lesern“ unterstützen.

Holzkirchen – Wenn nur dieser Unfall nicht gewesen wäre! Zoltán Pataki ist 64 Jahre alt, als es passiert: Das von ihm gelenkte Taxi kracht mit einem Auto zusammen – von ihm unverschuldet, wie er beteuert. Dennoch lässt ihn das Holzkirchner Taxiunternehmen nicht mehr ans Steuer. Er zieht vors Arbeitsgericht, wenigstens wird ihm der einbehaltene Lohn zugesprochen. An Arbeit ist aber erst einmal nicht zu denken. Er beantragt Arbeitslosengeld, hofft zugleich auf eine neue Stelle. Doch bei der Agentur für Arbeit sagen sie ihm, er müsse sofort in Rente gehen.

Für Pataki bricht eine Welt zusammen. „Ich war fertig.“ Der aus Ungarn stammende Rentner wider Willen verliert seinen Lebensmut. Nicht einmal das Lesen von Geschichtsbüchern, die er in guten Zeiten verschlungen hat, macht ihm noch Spaß. Eines Tages trifft er die Inhaberin seines Bücherladens, die ihn ermuntert, sich doch wieder einmal in einen historischen Stoff zu vertiefen. Tatsächlich beginnt Pataki wieder zu lesen. Er findet zurück zu seiner Leidenschaft und schöpft daraus neue Kraft.

Unterkriegen lassen will sich der 73-Jährige ohnehin nicht – obwohl er seine Wohnung im dritten Stock kaum mehr verlassen kann. Die Beine machen nicht mehr mit. Selbst daheim ist er auf den Rollator angewiesen. Und doch sagt Pataki, der trotz Gebrechlichkeit noch eine stattliche Figur abgibt: „Ich kenne Menschen, denen es viel schlechter geht als mir.“

Dabei hat er nicht nur mit seiner Gesundheit zu kämpfen: Von monatlich 880 Euro Rente und Sozialhilfe gehen über 500 Euro nur fürs Wohnen weg. Um Energiekosten zu sparen, hat er Folien hinter die Heizkörper geschoben. Zum Schlafen kommen zwei Wolldecken über die Zudecke ins Bett. Mit 40 Euro im Monat tilgt er einen Kredit, auch die Zuzahlung für Medikamente schlägt zu Buche. Für Essen und Trinken bleibt wenig übrig. „Dennoch leiste ich mir ab und zu eines der wunderbaren bayerischen Biere“, sagt er und lacht herzerfrischend. Damit sich Menschen wie Pataki solch kleine Freuden trotz Inflation und Energiepreisexplosion leisten können, unterstützen wir sie heuer mit unserer Spendenaktion „Leser helfen Lesern“ (siehe Text unten). Pataki musste in seinem Leben manchen harten Schicksalsschlag verkraften: eine schwierige Kindheit („ich habe mehr Schläge als Brot bekommen“), der Verlust der Heimat, die Trennung der Familie, Krankheit.

Geboren wird Zoltán Pataki 1948 in Szeged. Acht Jahre später zieht die Familie ins einst österreichisch-ungarische Subotica, heute zu Serbien gehörig. Dort besucht er die Volksschule und wird auf der technischen Mittelschule zum Elektrotechniker ausgebildet. Am 13. Februar 1981 – Pataki weiß es noch wie heute – emigriert er mit Frau und zwei Kindern nach Wien. „Es roch schon nach Krieg“, erinnert er sich. Er wollte unter keinen Umständen auf andere Menschen schießen müssen. Zehn Jahre später beginnen die Jugoslawienkriege tatsächlich. Pataki erhält in Österreich politisches Asyl und wird zum dritten Mal Vater. Den Lebensunterhalt verdient er als Lagerist. 1985 zerbricht die Familie, die Söhne bleiben zunächst bei ihm, die Tochter bei der Mutter.

Als er 1994 nach Holzkirchen zieht, kommt nur der ältere Sohn Adam mit. Heute hat Zoltán Pataki keinerlei Kontakt mehr zu seinen Kindern. „Das schmerzt. Man kann nicht vergessen, aber man kann lernen, damit zu leben.“ Bei Sport Scheck in Otterfing arbeitet er wieder als Lagerist, später in der Pkw-Aufbereitung mehrerer Autohäuser. Er macht den Taxischein, lässt sich beim BRK für den Besuchs- und Betreuungsdienst ausbilden. Bei einem Arbeitsunfall stürzt er und reißt sich zwei Sehnen. Wochenlang liegt er im Krankenhaus. Das Schicksal schlägt erneut erbarmungslos zu, Pataki erleidet zwei Herzinfarkte. Danach fährt er wieder Taxi, bis der Autounfall das Berufsleben endgültig beendet. Heuer musste sich Pataki im Krankenhaus Agatharied operieren lassen. Ärzten und Pflegern ist er unendlich dankbar (siehe Kasten).

Zu Weihnachten wünscht sich Zoltán Pataki vom Verein „Holzkirchen hilft“, mit dem wir bei unserer Aktion „Leser helfen Lesern“ zusammenarbeiten, Konserven. Linseneintopf, Chili con Carne oder Fisch. Und noch einen Wunsch hat er: „Ich hätte gerne, dass meine auf Ungarisch geschriebenen Lebenserinnerungen in deutscher Sprache erscheinen.“ Das Honorar für den Übersetzer kann er sich freilich nicht leisten. Vielleicht findet sich ja ein edler Spender.

Von Paul Winterer

