Liberale wollen wieder Fuß fassen

Der Neustart im Norden ist geschafft: Die FDP hat einen neuen Ortsverband Holzkirchen-Otterfing gegründet. Und will bei der Kommunalwahl 2020 ein Wörtchen mitreden.

Otterfing– 14 Mitglieder der Partei waren dazu in den Otterfinger Hof gekommen. Zum Vorsitzenden wählten sie Daniel Böck (27), Kaffee-Röstmeister aus Holzkirchen, der die Gründung mit der Kreisvorsitzenden Ursula Lex auch angestoßen hat. Zur Kommunalwahl in gut einem Jahr nehmen die Liberalen nun Mandate in Gemeinderäten und Kreistag ins Visier.

Auf kommunaler Ebene hat die FDP das Feld im Landkreis lange anderen überlassen. Ein Manko, findet Lex. „Es ist wichtig, dass man in den Gemeinden verankert ist – denn da fängt Politik an, da wird Politik vor Ort gemacht.“ Die Liberalen nur als Partei für die Bundesebene: „Dieses Bild von uns wollen wir ändern“, sagt Lex. Die FDP will bei den Kommunalwahlen 2020 deutlich mehr Mandate in Gemeinde- und Stadträten sowie im Kreistag erobern. Derzeit ist sie nur in Irschenberg, Miesbach und im Kreistag vertreten. „Wir werden auf jeden Fall Listen aufstellen“, kündigt Lex an.

Der neue Ortsverband Holzkirchen-Otterfing ist aktuell der dritte der FDP im Landkreis, neben Miesbach und dem Tegernseer Tal, wo die FDP etwa bei Bundestagswahlen traditionell überdurchschnittlich stark abschneidet. Der weiße Fleck im Norden ist durch den neuen Ortsverband auch wieder FDP-gelb, die politische Landkarte wieder bunter. Wieder, weil es in der jüngeren Vergangenheit schon mal einen Ortsverband in Holzkirchen gab. Der löste sich allerdings nur kurze Zeit nach der Kommunalwahl 2008, zu der er sich gegründet hatte, auch schon wieder auf.

Gerade im Landkreis-Norden sah die Kreisvorsitzende die Zeit jetzt aber reif. In Mini-Ortsverbänden mit nur zwei, drei wirklich Aktiven, in denen Wohl und Wehe an einzelnen Personen hängen, sieht sie wenig Sinn. Um dauerhaft vor Ort mitgestalten zu können, dafür braucht es schon ein breiter aufgestelltes Team und einen längeren Atem als beim letzten Versuch. Das Potenzial dafür sieht Lex nun in Holzkirchen und Otterfing aber gegeben. „Der Raum Holzkirchen ist im Kommen, wir haben dort viele neue Mitglieder, vor allem aus der jüngeren Generation.“ Das freut Lex, die zuletzt für ihre Partei für den Landtag kandidierte, besonders: Dass junge Menschen erkennen, welchen Einfluss Politik auf ihr Leben hat, und mitwirken wollen.

Dieser Generation gehört auch der frisch gewählte Ortsvorsitzende für Holzkirchen und Otterfing an, Daniel Böck. „Er ist zwar sehr frisch dabei, aber er hat viel Energie und ist motiviert“, lobt die Kreisvorsitzende.

Der 27-Jährige aus Holzkirchen ist erst seit einem halben Jahr Mitglied der FDP, auch wenn er sich deren Zielen schon länger verbunden fühlt, wie er sagt. „Ehrlich gesagt hat mir ein Ortsverband da schon gefehlt“, sagt er. Eine Anlaufstelle, die vor Ort Präsenz zeigt. Also meldete er sich bei Lex. Und schob die Gründung gleich selbst mit an. „Ich wollte selber was machen und aktiv werden.“ Deshalb will er sich auch 2020 um einen Sitz im Gemeinderat bewerben.

Zunächst will Böck mit seinen Vorstandskollegen aber auch daran arbeiten, dass der FDP-Ortsverband in Holzkirchen und Otterfing bekannt und wahrgenommen wird. Wie genau, das werde beim nächsten Treffen besprochen. Welche lokalen Themen sie beackern wollen? Noch unklar, auch wenn die Holzkirchner Umgehungsstraße sicher eines davon sein wird, wie Böck ankündigt. Der Ortsverband startet bei Null. „Das ist eine Herausforderung, aber der stelle ich mich gern“, sagt Böck und lacht.

Der Ortsvorstand: Vorsitzender: Daniel Böck, Stellvertreterin: Béatrice Vesterling, Beisitzer: Alexander Lex, Michaela Lex und Dirk Kreder.

Katrin Hager