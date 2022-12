Sicherheit geht vor: Straßenlampen werden nur in Wohnquartieren abgeschaltet - Gemeinde prüft Aufwand

Von: Andreas Höger

Teilen

Hier bleibt’s hell: Entlang von Bundes-, Staats- und Kreisstraßen wie hier am Marktplatz verzichtet die Gemeinde auf das Abschalten der Beleuchtung. © tp

Strom sparen bei der Straßenbeleuchtung – das ist technisch anspruchsvoll. Auch die Marktgemeinde Holzkirchen hat Probleme, die im Oktober angekündigte Nachtabschaltung (23 bis 5 Uhr) umzusetzen. Die neue Dunkelheit, sie lässt noch auf sich warten – und ohnehin kommt sie nur für Gemeindestraßen.

Holzkirchen – Schnell reagierte das Holzkirchner Rathaus auf die Energiekrise: Vor gut zwei Monaten schlug die Verwaltung dem Marktgemeinderat vor, auf den gewohnten Dauerbetrieb der Straßenbeleuchtung zu verzichten und einen möglichst großen Teil der rund 18 000 Brennstellen zwischen 23 und 5 Uhr abzuschalten. Eine hauchdünne Mehrheit des Gemeinderats – eine Stimme gab den Ausschlag – nahm diesen Vorschlag an. Nach Rücksprache mit den Gemeindewerken, dem zuständigen Netzbetreiber, war geplant, ein zentrales Steuerungsmodul anzuschaffen, um ohne größeren Aufwand das Licht in der Holzkirchner Nacht für sechs Stunden auszuknipsen.

Doch so einfach wie gedacht funktioniert das zielgenaue Verdunkeln nicht. „Die Idee mit dem großen Ein- und Ausschalter hörte sich gut an, ist aber so nicht umsetzbar“, erklärt Bürgermeister Christoph Schmid (CSU) auf Nachfrage. Denn anders als angedacht, sollen etliche Lichter weiterhin die ganze Nacht brennen. Die Abschalte-Ausnahmen seien auf dringende Empfehlung der Polizei, die angesichts dunkler Straßen um die Sicherheit fürchtet, deutlich erhöht worden, erklärt Schmid: „An Bundes-, Staats- und Kreisstraßen muss das Licht die ganze Nacht leuchten.“ In anderen Worten: Der Einspar-Spielraum beschränkt sich auf Gemeindestraßen – und selbst dort bleiben besonders sensible Bereiche wie Zebrastreifen weiter beleuchtet.

Das zielgenaue Ansteuern der zu verdunkelnden Brennstellen entpuppt sich indes als kompliziert. Einzelne Schaltschränke fassen jeweils etliche Straßenlampen zusammen, die nicht immer in einer Straße liegen. „Das hat sich oft historisch so entwickelt“, erklärt der Bürgermeister. Neue Verkabelungen und Erdarbeiten würden das Abschalten aber verteuern. Bisher stand die Anschaffung eines zentralen Steuerungsmoduls (rund 5000 Euro) einer auf fünf Monate hochgerechneten Stromersparnis von rund 30 000 Euro gegenüber. „Vordringlich geht es um das Einsparen von Energie“, betont Schmid, „aber eine Abschalte-Strategie muss für die Gemeinde auch wirtschaftlich darstellbar sein.“ Immerhin: Verzichtbar ist das Anbringen von Laternen-Ringen als Hinweis dafür, dass diese Lampe nicht die ganze Nacht brennt. „Das ist kein Muss“, sagt Schmid.

Wie schnell und für welche Kosten in den Holzkirchner Wohngebieten das Straßenlicht abgeschaltet werden kann, wird laut Schmid aktuell geprüft. „Man muss sehen, ob überhaupt das nötige Material organisiert werden kann und ob die Personal-Kapazitäten reichen.“ Mindestens bis Ende der Weihnachtsferien werde da wohl wenig passieren, glaubt der Bürgermeister. Die Holzkirchner Wohnquartiere bleiben also bis auf Weiteres die ganze Nacht über erleuchtet wie bisher.

Weitere Infos zum Thema finden Sie hier.