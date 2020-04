Hier live im Video-Stream: Kindertheater-Lesung aus „Pettersson und Findus“ aus dem FoolsTheater

Das Theater hat wegen Corona zu? Egal, wir bringen das Stück zu Ihnen nach Hause - per Live-Stream. Am Samstag (17 Uhr) gibt‘s „Findus und der Hahn im Kopf“ live im Video-Stream von der Bühne zu Ihnen nach Hause.

Die Coronavirus-Pandemie trifft die Kultur-Betriebe hart im Landkreis Miesbach. Sie mussten als erstes schließen und werden wohl als letztes wieder aufmachen.

Trotzdem muss die Show weitergehen.

Wir (das Holzkirchner Kultur im Oberbräu und der Holzkirchner Merkur) präsentieren Ihnen deshalb hier live im Video-Stream eine Lesung aus dem Kinderbuch-Klassiker „Pettersson und Findus“ am Samstag (18. April) um 17 Uhr.

eine Lesung aus dem Holzkirchen-Newsletter: Alles aus Ihrer Region! Unser brandneuer Holzkirchen-Newsletter informiert Sie regelmäßig über alle wichtigen Geschichten aus der Region Holzkirchen – inklusive aller Neuigkeiten zur Corona-Krise in Ihrer Gemeinde. Melden Sie sich hier an.

+++ Hier startet am Samstag (18. April) um 17 Uhr „Findus und der Hahn im Korb“ live per Video-Stream aus dem FoolsTheater in Holzkirchen +++

Danach, um 18 Uhr, gibt es hier ein Live-Konzert mit Star-Pianist Freddy Kempf. Den Termin sollten sie sich mindestens so dick im Kalender anstreichen. Denn dieses Video wird nicht gespeichert und ist nur als Stream ab 18 Uhr am Samstag zu sehen.

„Pettersson und Findus“: Lesung in Kostümen hier live für die ganze Familie

Na, fällt Ihnen und Ihren Kindern auch schön langsam die Bude auf den Kopf? Dann haben wir was für Sie!

Mehr als ein Trostpflaster in tristen Zeiten: Denn per PC, Tablet oder Smartphone kommen der international gefeierte Weltklasse-Pianist Freddy Kempf und die Publikumslieblinge für die ganze Familie, „Pettersson und Findus“, live heim in die Stube, ins Wohnzimmer, auf die Terrasse oder den Balkon.

Kinderbuch-Klassiker „Pettersson und Findus“ als Lesung hier live im Stream

Bernd Schmidt und Cathrin Paul, bekannt aus dem Fools-Ensemble des Freien Landestheaters Bayern, in die Rollen von Bauer Pettersson und seinem frechen Kater Findus und präsentieren in einer szenischen Lesung in ihren Original-Kostümen die Geschichte „Findus und der Hahn im Korb“.

Das Fools-Ensemble des Freien Landestheaters Bayern hatte das Familientheaterstück "Die Abenteuer von Pettersson und Findus" bereits 2013 im FoolsTheater erfolgreich aufgeführt, die Plätze waren dabei für alle Aufführungen ausverkauft.

Für diesen Mai (09.-17.05.) stand nun die Wiederaufführung auf dem Programm, die jedoch durch die Coronakrise fraglich ist.

Cathrin Paul und Bernd Schmidt lesen am Samstag (18.04., 17 Uhr) in ihren Originalkostümen als Findus und Pettersson aus den Kinderbuch-Klassikern von Sven Nordqvist die Geschichte „Findus und der Hahn im Korb“.

Corona-Krise im Landkreis Miesbach - bleiben Sie aktuell mit unserem News-Ticker.