Lkw auf B318/Holzkirchen: Tonnenschwere Ladung droht Plane zu durchschlagen

Bei einer Kontrolle auf der B318 bei Holzkirchen hat die Polizei einen Sattelschlepper mit mangelhaft gesicherter Ladung aus dem Verkehrgezogen.

Die tonnenschwere Ladung drohte schon, die Lkw-Plane zu durchschlagen: Die Polizei hat in Holzkirchen einen Sattelzug aus dem Verkehr gezogen. Auf den Fahrer kommt aber noch aus anderem Grund Ärger zu.

Holzkirchen - Die tonnenschwere Ladung hatte bereits ordentlich Schieflage - vom übrigen Verkehr nur getrennt durch die dünne Lkw-Plane: Wegen mangelhafter Ladungssicherung hat die Polizei in Holzkirchen am Donnerstag einen türkischen Sattelzug aus dem Verkehr gezogen.

Wie die Polizei mitteilt, hatte eine Streife den Lkw gegen 10.50 Uhr auf der B 318 an der Abfahrt zum Gewerbering einen Sattelzug aus der Türkei kontrolliert. Dabei stellte sich schnell heraus, dass der 56-jährige Lkw-Fahrer die Ladungssicherung deutlich vernachlässigt hatte.

Tonnenschwere Paletten waren schon gekippt

Die im Schnitt zwei Tonnen schweren Paletten waren bereits gekippt und drohten, die Plane des Aufliegers zu durchschlagen. Aus diesem Grund wurde die Weiterfahrt des Sattelzuges unterbunden und erst nach ordnungsgemäßer Sicherung der Ladung wieder gestattet, berichtet die Polizei.

Das Bußgeld in Höhe von 60 Euro kassierte die Polizei unmittelbar vor Ort vom Fahrzeuglenker ein. Zudem erwartet ihn ein Punkt in der Verkehrssünderdatei in Flensburg. Auf den Fahrer kommt aus einem anderen Grund noch weiterer Ärger zu: Er konnte keine Genehmigung zur Teilnahme am gewerblichen Güterverkehr in Deutschland vorweisen. Die Polizei hat deshalb noch ein Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet.

