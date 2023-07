Lkw-Fahrer an Rastanlage Holzkirchen-Nord niedergeprügelt

Holzkirchen

Ein Mann aus dem Kreis Traunstein sowie ein Afrikaner haben an der Tank-und Rastanlage Holzkirchen-Nord einen Trucker niedergeschlagen und ausgeraubt. Jetzt sitzen beide Täter in Haft.

Holzkirchen - Wie die Polizei erst jetzt mitteilte, verletzten die zwei zunächst unbekannten Täter bei einer handfesten Auseinandersetzung am Sonntagabend, 2. Juli 2023, an der Tank- und Rastanlage Holzkirchen-Nord einen Lkw-Fahrer und dessen Ehefrau, raubten das Mobiltelefon des Mannes und flüchteten mit einem Pkw.

Im Rahmen der Fahndung gelang es der Grenzpolizei Raubling, das Fluchtfahrzeug anzuhalten und einen der mutmaßlichen Täter festzunehmen. Der 31-Jährige wurde auf Antrag der Staatsanwaltschaft dem Ermittlungsrichter vorgeführt und kam in Untersuchungshaft.

Am Donnerstag, 13. Juli 2023, wurde schließlich auch der mutmaßliche Mittäter (28) festgenommen. Er sitzt seit Freitag, 14. Juli, ebenfalls in einer Justizvollzugsanstalt in Untersuchungshaft.

Am 2. Juli war es zwischen den beiden Männern und dem rumänischen Lkw-Fahrer (59) an der Rastanlage zum Streit und schließlich zu einer handfesten Auseinandersetzung gekommen. Beide Täter waren nach Angaben des 59-Jährigen gemeinschaftlich auf ihn losgegangen. Sie hatten auf ihn eingeschlagen - auch, als er bereits am Boden lag. Dabei hatten sie auch sein Mobiltelefon geraubt.

Die Ehefrau (51) des Lkw-Fahrers, die ihrem Mann zu Hilfe gekommen war, war von den Tätern ebenfalls körperlich angegangen worden. Mit einem Pkw waren die Täter im Anschluss geflüchtet. Die beiden leicht verletzten Opfer wurden vor Ort von der Besatzung eines Rettungsfahrzeugs ambulant behandelt.

Weil sie der Polizei das Kennzeichen des Fluchtfahrzeugs nennen konnten, gelang es Fahndern der Grenzpolizeiinspektion Raubling wenig später, das fahrende Fahrzeug auf der A8 in Richtung Salzburg festzustellen und an der Anschlussstelle Rosenheim anzuhalten. Der Fahrer, ein 31-jähriger deutscher Staatsangehöriger aus dem Landkreis Traunstein, wurde festgenommen. Er verbrachte die Nacht in einer Haftzelle der Polizei und wurde auf Antrag der Staatsanwaltschaft München II dem Ermittlungsrichter vorgeführt. Es wurde Haftbefehl wegen Raubes und gefährlicher Körperverletzung erlassen, der Beschuldigte wurde unmittelbar in eine Justizvollzugsanstalt gebracht.

Die Ermittlungen der Kriminalpolizei Miesbach zur Ergreifung des zweiten Tatverdächtigen dauerten länger. Am Donnerstag, 13. Juni, wurde der Mann, ein 28-Jähriger mit gambischer Staatsangehörigkeit, von Beamten der Polizeiinspektion 47 in München festgenommen. Weil gegen ihn ein Haftbefehl der Berliner Behörden, auch wegen eines Raubdelikts, vorliegt, und die Staatsanwaltschaft München II auch wegen des aktuellen Falles einen solchen beantragte, wurde er jetzt in München dem Ermittlungsrichter vorgeführt. Er kam im Anschluss in eine Justizvollzugsanstalt in Untersuchungshaft.

Die Untersuchungen der Staatsanwaltschaft München II und der Kriminalpolizei Miesbach zu den Hintergründen der Tat dauern an.