Lkw und Anhänger: Sprayer schlägt in Holzkirchen gleich zwei Mal zu

Einen Lkw und einen Anhänger hat ein unbekannter Sprayer in der Ohmstraße in Holzkirchen mit Graffiti „verziert“. Der Sachschaden ist beträchtlich, die Polizei sucht Zeugen.

Holzkirchen - Die beiden Fahrzeuge waren laut Polizeiinspektion Holzkirchen in der Nacht von Freitag, 15., auf Samstag, 16. Mai, an der Ohmstraße geparkt. In diesem Zeitraum besprühte der Täter den Anhänger eines 56-jährigen Lenggriesers und den Lkw eines 41-jährigen Münchners. Der Gesamtsachschaden beträgt rund 1250 Euro. Die Polizei bittet unter 08024/90740 um Zeugenhinweise. Den Sprayer erwarten zwei Strafanzeigen wegen Sachbeschädigung.

sg