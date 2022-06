Lotte Koch findet Inspirationen im Alltäglichen – Ausstellung im Kultur im Oberbräu

Spiel der Farben: Lotte Koch beschäftigt sich in ihren Werken mit einer Vielfalt von Strukturen in bunten Farben und unterschiedlichen Perspektiven. © Christian Scholle

„Kapriolen“ zum Dritten: Nach zwei Corona-Stopps freute sich Haus-Chefin Ingrid Huber über die „große Ehre“, endlich doch die Vernissage zu Lotte Kochs Ausstellung im Foyer des Holzkirchner Oberbräu zu eröffnen. Einige der präsentierten 31 Werke schuf die Valleyerin, Mutter und in Anderlmühle Nachbarin des bekannten Bildhauers Tobel, erst während der Pandemie.

Das neben dem beschwingten Ausstellungsleitmotiv „Kapriolen“ von 2020 eindrücklichste ist das kürzlich entstandene „Menschenrechte“ – obwohl diese Weltkugel im bedrückenden Vollbrand aus dem Rahmen der anderen Gemälde fällt. Die beschäftigen sich mit einer Vielfalt von Strukturen in unterschiedlichsten Farben und Perspektiven. Wie überdimensionierte lockere Strickmaschen in Schwarz-Grau-Tönen wirken gleich am Eingang die drei Versionen von „Hommage an S.“, die bei näherem Hinsehen sehr lebhaft werden. Und sind die drei „Geflechte“ viel feiner oder viel gröber, die aus Fäden, aus Holzstecken oder Filzfasern zusammengefügt wurden und in zarter, klarer Farbigkeit leuchten?

Ganz konkrete Eindrücke finden sich vom Spiel der Farben überhöht in mehreren Stücken: So bunt kann Schilf oder ein Steindach sein. Die „Lavahitze“ lässt sich in spitzen, glühenden Bruchstücken ebenso spüren wie die „Lavakälte“ in blasigen, kühl getönten Strukturen. Auch an den aufgerissenen Rändern gestapelter Küchenflächenreste oder den vermeintlich glatten Kanten verschiedener Steinplatten von „Plattenlager“ und „Steinlager“ findet Lotte Koch überraschende Details. In den drei „Mangfall“-Versionen spielt nicht der Fluss selbst die Hauptrolle, sondern seine vielfarbigen Mitbringsel aus Blättern, Treibholz und Schilf-Fragmenten, deren Vergänglichkeit Koch durch zarte Umrisse auf dem weißen Malgrund hervorhebt.

„Wir waren dabei,“ freuten sich Kochs Enkel Flora und Emil Ahlhelm in ihrer ebenso liebevollen wie launigen Laudatio zur Vernissage über das gemeinsame Erlebnis, mit der Oma immer wieder Eindrücke zu sammeln, bei Spaziergängen an der Mangfall ebenso wie auf Reisen mit den Großeltern. So begegneten sie auch einigen der Ein- und Durchgänge oder der Hausfassaden in Italien, im Iran oder in Aserbaidschan, die Koch zu zwölf, acht oder sechs kleineren konkreten oder abstrakten Bildern in ihren „Skizzen“-Blättern versammelt hat. Damit hoben Flora und Emil in ihrem Dialog hervor, dass die Großmama besondere Türen nicht nur sehe, sondern auch zu öffnen verstehe.

Selbst als sie sich nicht inspiriert fühlte, „porträtierte“ sie ihr Atelier in einem bewegten Ausschnitt von ihrem Arbeitsplatz als „Prozess“ oder in einem Bild ihrer „Palette“. Auch etwas so Profanes wie Kochlöffel kommt als Motiv in Frage – wenn die hölzernen Spatel ihre Oberkanten in einem Verkaufsangebot präsentieren und mit dem Spiel der verschiedenen Lichtreflexe faszinieren. Die beiden Enkel enthüllten in ihrer Rede auch, dass die Oma erst von ihren Kindern ermuntert werden musste, ihre gemalten Beobachtungen in Ausstellungen zu zeigen. Wie gut es ist, dass ihre Kinder Lotte Koch überzeugen konnten, gibt es noch bis Ende September im Kultur im Oberbräu zu sehen, mittwochs von 10 bis 12 Uhr, donnerstags und freitags von 17 bis 19 Uhr sowie an Tagen mit Abendveranstaltungen ab 17 Uhr.

Die Künstlerin

Lotte Koch ist in Unterhaching geboren und hat 1960 bis 1963 an der Akademie für das Grafische Gewerbe in München studiert. Von 1970 bis 1993 arbeitete sie als freischaffende Designerin und begann dann, sich mit der Malerei auseinanderzusetzen. Seit 1994 nimmt sie an Ausstellungen teil, nicht nur in Valley, sondern auch in Holzkirchen, Weyarn, Rottach-Egern, Miesbach und an der Kunstausstellung in Bayrischzell. Ebenso präsentierte Koch als einzelne Künstlerin ihre Werke im Kubiz in Unterhaching, im Krankenhaus Agatharied, in Schrobenhausen und Heiligenberg sowie im Malerdorf Worpswede, in Dortmund, in der Toskana, im Landratsamt in München und zweimal im Bundespatentgericht in München.