Wenn der Weihnachtsbraten frech wird: Lustige Insekten feiern das Leben

Genervt vom Weihnachtsbraten: Karl-Heinz Kreuzspinne (Detlef Dauer) lernt von Fliege Bisy (Laura Quaderer), wie schön das Leben sein kann. © Stefan Schweihofer

Farbenfrohe Insekten tummelten sich bei der Premiere von „Du spinnst wohl!“ des Holzkirchner Fools-Ensembles auf der Bühne. Das Familienstück packte die Botschaft, gerade in der Weihnachtszeit das bunte Leben in Gesellschaft zu genießen, in eine heitere Inszenierung voller kreativer Ideen.

Holzkirchen – Die Eintrittskarten kontrollierte der Marienkäfer. Und lag da nicht jemand schlafend auf dem Sofa auf der Bühne? Die Kinderaugen strahlten am Sonntag schon, noch ehe über der Bühne des Fools das Licht aufging. Mit „Du spinnst wohl!“ begeisterte das Fools-Ensemble im Freien Landestheater Bayern (FLTB) unter der Regie von Melanie Renz mit einem mehr als gelungenen Familienstück sein Premierenpublikum aller Altersklassen.

Sobald man es durch die Kinderhotel-Animationsmusik im Vorfeld der Aufführung geschafft hatte, entspann sich ein zauberhaftes Stück. Ganz ohne erhobenen Zeigefinger, mit viel Liebe zum Detail, feinen Pointen und Anregungen zum Nachdenken. Es beginnt damit, dass die geschäftige Bisy vor lauter Telefonieren das Spinnennetz von Karl-Heinz übersieht und darin kleben bleibt. Der Weihnachtsbraten der Spinne ist gesichert – glaubt diese und ahnt Ungemach, als sich die Fliege immer wieder zu Wort meldet. Mal ist ihr langweilig, mal hat sie Hunger, mal will sie ihre Großmutter zum Namenstag besuchen. Und Karl-Heinz, der Bisy zunächst anherrscht, dass er mit seinem Essen nicht spreche, merkt bald, wie schön es in Gesellschaft sein kann und wie schön das Leben ist, wenn man nicht nur vor seinem Netz schläft und auf Beute wartet.

Alle Akteure spielen mit Leichtigkeit und Präsenz. Die Routiniers Detlef Dauer und Judith Heimerl sowieso, aber auch Laura Quaderer als Bisy. Christophe Vetter und Korbinian Langl schlüpfen in ein Dutzend unterschiedlicher Rollen, vom Pizzaboten bis zum Schmetterling. Man hätte gern einen Blick hinter die Kulissen geworfen und gesehen, wie sich Vetter und Langl immer wieder in neue Insekten verwandeln. Dabei muss es für Katharina Probst ein Vergnügen gewesen sein, die Kostüme zu entwerfen, die mit den von Judith Pürschel und Verena Roll in der Maske gesetzten Akzenten gut zur Geltung kamen.

Waren die Hauptdarsteller Karl-Heinz Kreuzspinne im kleinkarierten Hausanzug und Fliege Bisy noch recht einfach ausgestattet, tippelten leuchtstiftgrüne Raupen mit riesigen Kullerfühlern über die Bühne, baumelten dem Tausendfüßler ein paar Dutzend Minibeinchen vom Leib, während die Gottesanbeterin schon optisch die Bühne ausfüllte. Herrliche Details sorgten für Kichern in den Reihen, wie die riesigen Sieb-Augen der Moskitos, die mit ihren Schlauch-Stechrüsseln hektisch über die Bühne wuselten. Diese hatten Lizzie Hladik und ihr Team mit wenig Inventar eindrucksvoll gestaltet – mit der Spinnen-Wohnung auf der einen Seite und Platz für wechselnde Kulissen auf der anderen.

Einen genauen Blick warf das Publikum nach dem Schlussapplaus auf Einrichtung und Darsteller, die sich am Bühnenrand sitzend von ihren jungen Gästen verabschiedeten. Die wiederum nutzten die Gelegenheit, sich die acht Beine von Karl-Heinz näher anzusehen oder den Marienkäfer zu fragen, ob er nicht auch die Fliegen-Oma Ottilia gewesen sei.

Zweimal noch, am Sonntag, 18. Dezember (11 und 18 Uhr), ist diese Adventsgeschichte für Kinder ab fünf Jahren im Fools zu erleben.

