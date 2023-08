Maitz-Wohnprojekt findet neuen Partner: Genossenschaft steigt ein - Zehn Wohnungen noch frei

Von: Andreas Höger

Mit Schwung ins neue Wohnprojekt: Die GeMaitzam-Kerngruppe, hier auf dem künftigen Baugrundstück in der Maitz, freut sich auf Mitbewohner. Zehn Einheiten sind noch zu vergeben. © GeMaitzam

Vor einem Jahr schien der Traum ausgeträumt. Die Gruppe „GeMaitzam wohnen“, die in der Maitz ein innovatives Wohnmodell realisieren wollte, scheiterte an der Finanzierung. Jetzt kehrt der Traum zurück: Die Münchner Genossenschaft Vielleben springt als Träger ein. 2026 sollen die zwei Häuser fertig sein.

Holzkirchen – Der Bauplatz ist ein Sahnestück. Knapp 2300 Quadratmeter in Ortsrandlage, die letzte Lücke im Neubaugebiet Maitz. Über vier Millionen Euro könnte die Marktgemeinde im freien Verkauf erlösen. Der Gemeinderat aber verfolgte ehrgeizigere Pläne. Vorzugsweise Einheimische mit ehrenamtlichem Engagement sollten das Areal in Erbpacht (80 Jahre) zu einem günstigen Zins bekommen und darauf gemeinschaftliches Wohnen, etwa als Mehrgenerationenprojekt, auf die Beine stellen – verbunden mit einem stimmigen Mobilitätskonzept.

Die Ausschreibung ließ sich das Rathaus einiges kosten und holte sich fachlichen Rat beim Beraterbüro „stattbau münchen“. Den Zuschlag bekam schließlich die Holzkirchner Gruppe „GeMaitzam“, hinter der elf „Parteien“ mit 20 bis 30 Personen standen. Man plante und rechnete – und hatte das Pech, mit stetig steigenden Baupreisen und Bauzinsen konfrontiert zu sein. Das Budget reichte nicht, im August 2022 gab die Gruppe das Grundstück symbolisch an die Gemeinde zurück (wir berichteten). Es flossen Tränen.

Holzhybrid-Gebäude, nur eins mit Keller: Insgesamt 17 „atmende“ Wohnungen will die Vielleben eG auf dem Erbpacht-Grundstück in der Maitz bauen. © Vielleben eG

Ein Jahr später ist die Sonne wieder aufgegangen. Bürgermeister Christoph Schmid, der Gemeinderat und Natalie Schaller vom Beraterbüro hatten um das ambitionierte Wohnmodell gekämpft – zumal es das Zeug hat, ein Leuchtturm-Projekt für ländliche Regionen zu werden. Es gelang, die Münchner Genossenschaft Vielleben eG ins Boot zu holen, die sich auf neuartige Formen des miteinander Lebens und Arbeitens spezialisiert hat. „Das GeMaitzam-Konzept ist gut und passt zu uns“, sagt Vorstand Patric F. C. Meier.

Anders als eine private Gruppe profitiert die Genossenschaft von günstigeren Kreditkonditionen und traut sich die Finanzierung in der Maitz zu. Die Gesamtkosten schätzt Meier auf rund sechs Millionen Euro.

Neben Krediten und Kfw-Fördermitteln sind bei der Finanzierung auch die künftigen Bewohner gefordert. Voraussetzung ist, drei Genossenschafts-Anteile zu je 500 Euro zu zeichnen, zuzüglich einem „Eintrittsgeld“ von 200 Euro. Dazu kommen nutzungsbezogene Anteile. „Die Höhe ist abhängig von der Wohnungsgröße“, sagt Meier, „ein Einstieg ab 170 Anteilen ist unsere Zielmarke.“ Das wären 85 000 Euro. Schließlich wird auch ein monatliches Nutzungsentgelt (Miete) fällig, dessen Höhe noch nicht feststeht. „Wir arbeiten an der Gesamtkalkulation“, sagt Meier. Nach erster Schätzung müssen Bewohner mit 12 bis 15 Euro je Quadratmeter rechnen.

Zwei Holzhybrid-Gebäude, sind geplant, nur eins wird unterkellert. „Auf eine teure Tiefgarage verzichten wir bewusst, weil wir Autos kein eigenes Zuhause bauen wollen“, sagt Meier. 17 „atmende“ Wohnungen sollen entstehen (22 bis 99 Quadratmeter), mit zuschaltbaren Zimmern und der Chance, die Wohnungen zu verbinden. Vorgehalten werden zudem Gemeinschaftsräume, darunter ein Gästezimmer und ein Raum für Begegnung.

Sieben Wohnungen sind für die Initiativgruppe GeMaitzam reserviert, zehn Einheiten sind noch frei. „Bewerber müssen bereit sein, über die eigenen vier Wände hinauszublicken“, kündigt Meier an; vorausgesetzt werde ein Verständnis für Gemeinsinn. Bei einem Info-Abend am 13. September will die Kerngruppe das Konzept näher erläutern. „Wir wissen von Vorgängerprojekten, dass es die Mischung ausmacht“, sagt Meier, der keine Zweifel hat, dass alle Wohnungen vergeben werden. „Dafür ist das Konzept zu gut.“ Ende des Jahres soll der Erbpachtvertrag unterschrieben werden, nächstes Jahr der Bau beginnen. „Anfang 2026 wird alles fertig sein“, sagt Meier.

Infoabend: Wer sich für das Wohnprojekt der Gruppe GeMaitzam und der Genossenschaft Vielleben interessiert, ist am Mittwoch, 13. September, zu einem Infoabend ins Holzkirchner Rathaus eingeladen. Beginn ist um 19 Uhr. Um Anmeldung (mit Anzahl der Personen) bis 11. September wird gebeten (bauleitplanung@holzkirchen.de).

