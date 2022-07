Marder beim Augenarzt: Feuerwehr holt kleines Raubtier aus Holzkirchner Praxis

Von: Andreas Höger

Allles im Griff: Richard Obermayer kurz vor der Auswilderung des befreiter Marders unweit des Umspannwerks unweit der Dietramszeller Straße. © feuerwehr

Ein junger Marder verirrte sich in eine Holzkirchner Augenarzt-Praxis. Wie er da reinkam? Niemand weiß es. Die Holzkirchner Feuerwehr rückte an und brachte das kleine Raubtier dorthin, wo es hingehört.

Holzkirchen – Der kleine Racker hatte keinen Termin, so viel steht fest. Irgendwie schaffte es ein junger Marder aber doch, vor einigen Tagen in der Augenarzt-Praxis im Holzkirchner Kienehaus am Marktplatz aufzutauchen und dort Unruhe zu stiften.

Der Belegschaft gelang es, das Tier in eine Abstellkammer zu scheuchen. Dann übernahm die Holzkirchner Feuerwehr. Richard Obermayer, stellvertretender Kommandant der Wehr, eilte mit fünf Kameraden zur Kleintier-Rettung herbei und konnte beweisen, dass er Marder gut im Griff hat.

„Wie der Marder in die Praxis kam, wusste niemand“, berichtet Obermayer. Seine Neugier bereute das kleine Raubtier aber bald. Verängstigt hatte es sich unter ein Regal verkrochen. „Mit einem Schrubber haben wir ihn in Bewegung gebracht“, erzählt Obermayer. „er hat wild gefaucht und war an Rettung eher nicht interessiert.“

„Beherzter Griff ans Krawattl“

Aufgeregt flitzte der Marder zwischen den Beinen der Feuerwehrler umher, ehe der Einsatzleiter persönlich zupackte („ein beherzter Griff ans Krawattl“) und den Gesellen so zu fassen bekam, dass der seine Zähne nicht einsetzen konnte. Marder sind klein, ihre Bisse können aber richtig weh tun. „Klar hat er’s versucht“, sagt Obermayer, „durch die Handschuhe wäre er aber auch nicht durchgekommen.“

Obermayer vermutet, dass es sich um ein junges Tier auf Abwegen handelte. Im Feuerwehr-Auto ging es südwärts Richtung Umspannwerk an der Dietramszeller Straße. „Während der Fahrt blieb er ganz friedlich.“ Obermayer setzte den Marder schließlich in eine Wiese. Die neue Freiheit nutzte der Gerettete zur hastigen Flucht. „Er ist sehr schnell in Richtung Wald davon“, sagt Obermayer, „vermutlich war er sehr erleichtert.“

