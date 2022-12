Warum eine hölzerne Marienfigur von Haus zu Haus wandert

Von: Christine Merk

In der Kapelle des St. Anna Hauses in Holzkirchen hat die Marienfigur eine Herberge gefunden. Pflegedienstleiterin Sofie Greinsberger (l.) und ihre Stellvetreterin Magdalena Rinner statten ihr dort einen Besuch ab. © Privat

Der Pfarrverband Holzkirchen-Warngau hält in der Vorweihnachtszeit eine alte Tradition lebendig: Das sogenannte Frauentragen.

Holzkirchen – „Wer klopfet an?“ „Oh zwei gar arme Leut’.“ So beginnt ein Adventslied aus dem Alpenraum. Es beschreibt die Suche von Maria und Josef nach einer Herberge und wie das immer wieder von den Wirtsleuten barsch abgewiesen wird: „So geht nur fort, ihr kommt nicht rein.“

So wie es damals eigentlich hätte sein sollen, dass Maria und Josef aufgenommen werden, das vermittelt ein alter Brauch, der im Landkreis unter anderem im Katholischen Pfarrverband Holzkirchen-Warngau lebendig gehalten wird: das Frauentragen. Eine hölzerne Marienfigur wandert im Pfarrverband in diesen Tagen von Haus zu Haus. Kurz vor der Geburt ihres Kindes wird die werdende Mutter nicht abgewiesen, sondern bekommt eine Herberge.

Am 1. Advent wurde Maria „losgeschickt“, erklärt Gemeindereferentin Barbara Kainz. Die Figur ist etwa 40 Zentimeter groß, aus naturbelassenem Holz und trägt einen deutlich sichtbaren Baby-Bauch, auf den sie schützend ihre Hand legt.

Die ersten Tage der Adventszeit hat sie im Kindergarten St. Josef Aufnahme gefunden. „Jeden Tag steht sie in einer anderen Gruppe“, berichtet Kainz. Im Morgenkreis werde die Muttergottes begrüßt, die Kinder singen ihr ein Lied und beten für sie. „Sie geben ihr eine Herberge“, sagt Kainz.

Am Ende der ersten Adventswoche brachten die Kinder die Figur ins St. Anna Haus, wo sie in der Kapelle aufgestellt wurde, am Sonntag zog sie feierlich in den Pfarrgottesdienst ein und wird seitdem jeden Tag weitergegeben.

Wer Maria für einen Tag bei sich haben will, konnte sich zuvor in eine Liste eintragen – so wandert die Figur nun durch die Pfarrgemeinde. Familien, Eltern von Kindern, die heuer die Erstkommunion feiern, Alleinstehende – jeder kann für einen Tag Herberge sein. Gerade für Menschen, die alleine wohnen, sei das eine schöne Sache, findet Kainz. „Sie haben dann an einem Abend Gesellschaft von Maria.“

Die Figur wird in den nächsten Wochen noch beim Seniorennachmittag dabei sein, in der italienischen Gemeinde Station machen und in der Quirin-Regler-Grundschule. „Für die Übergabe gibt es einen Spruch“, erklärt Gemeindereferentin Kainz. Wie sie im Detail gestaltet wird, bleibe aber den Leuten selbst überlassen.

In der Holzbox, in der die Figur transportiert wird, finden die Menschen Ideen und Lieder für eine Andacht zu Hause.

Außerdem liegt ein Herbergsbuch bei. Jeder Gastgeber kann sich hier eintragen. „Manche schreiben etwas hinein, manchmal malen die Kinder ein Bild, wie die Maria bei ihnen gestanden hat“, erklärt Kainz.

Dieses Herbergsbuch ist schön zum Durchblättern, denn es geht schon einige Jahre zurück. Die Reise der Maria endet am 24. Dezember. Dann kehrt die Figur bei der Kinderkrippenfeier in der St. Josef Kirche ein.

