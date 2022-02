Marktgemeinde Holzkirchen baut Effizienzhaus 40 auch ohne KfW-Förderung

Die Mittelschule in Holzkirchen an der Baumgartenstraße wird abgerissen. An gleicher Stelle kommt ein Neubau hin. © Thomas Plettenberg

Mit dreieinhalb Millionen Euro KfW-Fördergeldern insgesamt hatte Holzkirchen für den Bau des Bauhofs und der Mittelschule gerechnet. Doch daraus wird wohl nichts: Der Bund hat das Förderprogramm eingestellt.

Holzkirchen – Noch im Januar hatte der Holzkirchner Gemeinderat beschlossen, den neuen Bauhof nach den Vorgaben für ein Effizienzhaus 40 zu bauen. Auch die neue Mittelschule sollte diesen Standard erfüllen. Als Effizienzhaus 40 gilt ein Gebäude, das 60 Prozent weniger Energie verbraucht als ein Haus, das sich energetisch an die gesetzlichen Mindestvorgaben hält. Den Standard setzt die Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW) – und fördert diese Bauten.

Doch die Bundespolitik funkte dazwischen: Das Förderprogramm für die Energiehäuser wurde Ende Januar beendet. Laut Informationen der Bundesministerien für Wirtschaft, für Wohnen und für Finanzen werden derzeit lediglich Anträge bearbeitet, die bis zum 23. Januar 2022 gestellt wurden. Den Aussagen von Gemeindekämmerer Dominik Wendlinger vom Januar zufolge würden beim Bauhof Mehrkosten von 140 000 Euro entstehen, wenn der Neubau als Effizienzhaus 40 realisiert würde. Dem stünde ein Plus an KfW-Fördermitteln von 715 000 Euro entgegen. Bei der Mittelschule hätte sich laut Stefan Schedl (Institut für Energietechnik Amberg) eine Zusatzförderung von gut 2,8 Millionen Euro ergeben (wir berichteten). Doch dies ist laut aktuellem Stand erstmal Geschichte.

Die bundespolitischen Entwicklungen führten bei den Gemeinderats-Fraktionen von CSU und FWG in der jüngsten Sitzung zu Nachfragen zum weiteren Vorgehen. Bürgermeister Christoph Schmid (CSU) gab zu, die Aussetzung des Standards 40 „hat uns überrascht“. Das betreffe auch private Bauherren, die nun auf den gesetzlichen Mindeststandard gingen. „Und das kann ja nicht im Sinne der Regierung sein, die sich Klimaschutz auf die Fahnen geschrieben hat“, so Schmid. Er erwarte, dass in den nächsten Wochen auf Bundesebene eine Entscheidung gefällt werde, wie es mit den Förderprogrammen weitergeht. „Wir haben daher entschieden, dass wir beim Effizienzhaus 40 bleiben“, so Schmid. Zudem bedeute eine Umplanung beim Bauhof Kostenerhöhung und Zeitverzögerung.

An den Baukosten würde sich ohnehin nichts ändern, selbst wenn das Förderprogramm nicht fortgesetzt wird, so Schmid. Man müsste in diesem Fall nur die Struktur der Finanzierung neu planen. Das Festhalten am Effizienzhaus 40 hält er für gerechtfertigt: „Wir bauen ja nicht energiesparend wegen der Förderung, sondern wegen der Umwelt“.

Von Andreas Wolkenstein

