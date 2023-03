Wegen Mega-Streik: BRB appelliert, „auf Homeoffice oder Homeschooling ausweichen“

Von: Carina Ottillinger

Beim bundesweiten Warnstreiktag bleiben auch die Züge der BRB stehen. © Symbolfoto: Plettenberg

Nun stehen auch die Züge bei der BRB am bundesweiten Warnstreiktag still. Das Unternehmen ruft am Montag, 27. März, zum Homeoffice und Homeschooling auf.

Holzkirchen – Die Dienstleistungsgewerkschaft Verdi und die Eisenbahn- und Verkehrsgewerkschaft EVG haben für Montag, 27. März, einen deutschlandweiten Streik angekündigt, der nun auch die BRB als privates Eisenbahnverkehrsunternehmen betrifft. Zunächst hatte die BRB hatte einen Notfallfahrplan erarbeitet, der je nach Lage zum Einsatz kommen sollte. Jetzt kommt es doch zum Totalausfall.

Streik am Montag: Die BRB empfiehlt Homeoffice oder Homeschooling

Die BRB rechnet nach derzeitiger Lage damit, dass am Montagmorgen, 27. März, kein Zugverkehr möglich sein wird. „Deshalb appellieren wir an alle, insbesondere auch die Schulen, wenn möglich auf Homeoffice oder Homeschooling auszuweichen, und auf Fahrten mit dem ÖPNV ganz zu verzichten“, schreibt die BRB in einer offiziellen Pressemitteilung. „Wir werden Sie jeweils aktuell informieren, wenn sich die Lage ändert.“

Warnstreiks im kompletten deutschen Nah- und Fernverkehr

Ziel der Eisenbahn- und Verkehrsgewerkschaft (EVG) und der Dienstleistungsgewerkschaft Verdi ist, den deutschen Nah- und Fernverkehr auf Schiene, Straße, in der Luft und zu Wasser lahmzulegen. Betroffen vom Streikaufruf sind alle Angestellten der öffentlichen Verkehrsbetriebe inklusive der Mitarbeiter der Deutschen Bahn (DB). Alle Fragen und Antworten gibts hier.

Zudem sollen auch Flughafen-Angestellte ihre Arbeit niederlegen, am Sonntag und Montag kommt es daher am Münchner Flughafen zu einem Totalausfall.

