Straftaten haben 2022 stark zugenommen: Ein Brennpunkt ist der Holzkirchner Bahnhof

Von: Andreas Höger

Schauplatz vieler Körperverletzungs-Delikte: Im Bahnhofs-Umfeld registrierte die Holzkirchner Polizei im Vorjahr eine auffällige Zunahme von Straftaten. © Thomas Plettenberg

Die Zahl der Straftaten im Landkreis-Norden ist in die Höhe geschnellt. 1912 Fälle weist der aktuelle Sicherheitsbericht der Polizei für 2022 aus. Am Bahnhof nahmen die Körperverletzungen zu. Und: Viele Bürger wurden von Telefonbetrügern angerufen.

Holzkirchen – Gauner und Betrüger haben eine lukrative Masche entdeckt. Über Callcenter aus dem Ausland versuchen sie, ältere Bürger durch Schockanrufe oder durch das Vortäuschen einer „polizeilichen Ermittlung“ zur Herausgabe von Bargeld, Schmuck oder sensiblen Bankdaten zu verleiten. Diese Vergehen fallen im Sicherheitsbericht 2022, den die Polizei Holzkirchen jetzt veröffentlichte, in den Bereich Vermögens- und Fälschungsdelikte. Wie Robert Hirschel, stellvertretender Inspektionsleiter, dazu erklärte, wurden 447 Fälle verfolgt – 45 Prozent mehr als 2021. „Großteils liegt das an Betrugsversuchen via Telefon.“

Die Drahtzieher sitzen oft im Ausland. Immerhin ein kleiner Erfolg gelang den Holzkirchner Ermittlern, als sie im Juni in der Gemeinde Warngau drei Ungarn bei einer Bargeld-Übergabe festnehmen konnten. „Wichtig wäre, jeden Betrugsanruf bei der Polizei zu melden“, sagt Hirschel, „so können wir feststellen, ob das Phänomen im Dienstbereich gehäuft auftritt und zeitnah Maßnahmen ergreifen.“

Nicht zuletzt die vielen Telefonbetrüger sorgten im Vorjahr für einen Rekordwert von 1912 Straftaten im Landkreis-Norden – über 500 mehr als 2021 und auch deutlich mehr als in der Zeit vor Corona (2019: 1231). Die Zahlen der PI Holzkirchen betreffen die Gemeinden Holzkirchen, Otterfing, Valley, Warngau und Weyarn (210 Quadratkilometer) mit insgesamt 32 800 Einwohnern. Laut Statistik rückten die Streifen im Vorjahr zu 4052 Einsätzen aus.

Ziel war sehr oft der Holzkirchner Bahnhof. „Dort haben die Körperverletzungs-Delikte zugenommen“, berichtet Hirschel. Das trieb die Statistik der Straßenkriminalität, die im besonderen Maß das Sicherheitsgefühl der Bevölkerung beeinflusst, auf 275 Straftaten (plus 77 gegenüber 2021). „Wir werden am Bahnhof jetzt zusammen mit der DB Sicherheit noch mehr Präsenz zeigen“, kündigt Hirschel an.

Eine markante Zunahme weist die 2022er-Statistik auch bei Sachbeschädigungen – darunter fallen etwa Graffiti – und bei Diebstählen aus. Genau hundert Mal schlugen Diebe im Landkreis-Norden zu (2012: 68 Diebstähle). „Auffällig oft wurde bei Firmen oder auf Baustellen gestohlen“, sagt Hirschel.

Insgesamt 841 Tatverdächtige gerieten 2022 ins Visier der Holzkirchner Ermittler, die allermeisten davon (82 Prozent) waren Männer. Mehr als ein Viertel der Verdächtigen war laut Hirschel unter 21 Jahre alt, bis zu diesem Alter kann noch das Jugendstrafrecht zur Anwendung kommen. Hauptsächlich wurden Jugendliche und Heranwachsende bei Diebstählen erwischt. Eine Zunahme von Gewaltdelikten oder das vermehrte Verbreiten pornografischer Bilder, wie es zuletzt bei minderjährigen Tätern in Städten bekannt wurde, ist im Dienstbereich der PI Holzkirchen noch kein großes Thema. „Betroffen von dieser Entwicklung sind eher Großstädte“, vermutet Hirschel.

Im Straßenverkehr stellte die Polizei im Vorjahr zwei Schwerpunkte fest. Besonders oft krachte es auf der B 318 bei Marschall und bei Reitham, jeweils im Bereich der Tankstellen.

