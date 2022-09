Polizei zieht 189 Motorräder aus dem Verkehr

Von: Stephen Hank

Nicht jede Auspuffanlage, die die Polizei kontrollierte, war regelkonform (Symbolbild) © Rene Traut/dpa

Bei einer mehrtägigen Motorradkontrolle hat die Polizei in Holzkirchen 189 Maschinen aus dem Verkehr gezogen. Die meisten kamen von der European Bike Week in Faak am See.

Holzkirchen – Die traditionelle European Bike Week im österreichischen Faak am See hat die Polizei kürzlich zum Anlass für eine sechstägige Kontrollaktion unter Federführung der Kontrollgruppe Motorrad des Polizeipräsidiums Oberbayern Süd genommen. Die Einheit, die bei der Autobahnpolizei Holzkirchen stationiert ist, wurde von anderen Präsidien und deren Gruppen unterstützt. „Kontrolldichte und Fachwissen konnten so dem erwarteten Ansturm gerecht werden“, heißt es in einer Pressemitteilung. Rund 70.000 bis 80.000 Motorräder aus ganz Europa sind in Faak dabei.

„Nicht alles, was sich zum Aufpeppen eignet, ist auch zulässig“

„Um sich aus der Masse hervorzuheben, wird das Motorrad individualisiert“, schreibt die Polizei. Doch nicht alles, was sich zum Aufpeppen eignet, ist auch zulässig. Von 360 kontrollierten Motorrädern wurden 57 Prozent beanstandet, weil sie nicht rechtskonform ausgelegt waren. Sei es, weil Fahrzeugteile nicht geprüft und zugelassen oder Auspuffanlagen manipuliert waren.

Finnische Familie hat Schlagring mit dabei

Für die 189 beanstandeten Motorradfahrer endete die Fahrt vorläufig in Holzkirchen. Wer einen sicherheitsrelevanten Mangel nicht vor Ort oder gravierende andere Mängel nicht in einer Werkstatt in der Nähe beheben lassen konnte, musste das Fahrzeug mit einem Anhänger abholen lassen. Als kurios erwies sich der Familienausflug einer finnischen Familie. Im Gepäck der Eltern fand sich zugriffsbereit ein Schlagring. Der Sohn (22) konnte nur mit einem Mopedführerschein aufwarten, nachdem ihm bereits in der Heimat die Fahrerlaubnis wegen charakterlicher Nichteignung entzogen worden war.

