Mit Blitzer und „Lärmaktionsplan“: SPD-Fraktion will Sofortmaßnahmen für Großhartpenning

Von: Andreas Höger

Durchgehend Tempo 30 und ein fester Blitzer: Die SPD-Fraktion schlägt ein Maßnahmen-Paket vor, um die Verkehrsbelastung in Großhartpenning kurzfristig zu mindern. © Thomas PLettenberg

Mit einem Bündel von Sofort-Maßnahmen will die SPD-Fraktion des Holzkirchner Gemeinderats die Verkehrsbelastung in Großhartpenning mindern. Der Antrag beinhaltet Tempobeschränkungen, einen festen Blitzer sowie einen „Lärmaktionsplan“.

Holzkirchen – Keine Umgehungsstraßen für Holzkirchen und Großhartpenning –der Bürgerentscheid im November hat diesen Plänen eine Absage erteilt. Jetzt ist „kleineres Besteck“ gefragt, um die Verkehrssicherheit gerade in Großhartpenning zu verbessern. 11 000 Fahrzeuge und mehr wälzen sich auf der B 13 täglich durch den Ort. Die SPD-Fraktion des Marktgemeinderats sieht die Gemeinde in der Pflicht, zeitnah bei Straßenbehörden auf Tempobeschränkungen im und vor dem Ort zu drängen. Ein von Wolfgang Huber namens der SPD-Fraktion eingebrachter Antrag sieht acht Maßnahmen vor, darunter fest installierte Blitzer, ein Nachtfahrverbot für Lkw – und die Erstellung eines „Lärmaktionsplans“, der Tempo 30 selbst auf Bundesstraßen ermöglichen könnte.

Eine stationäre Geschwindigkeitsüberwachung (Blitzer) in Großhartpenning war schon 2018 im Gespräch gewesen. „Grundsätzlich möglich“, hatte der damalige Staatssekretär Gerhard Eck befunden (wir berichteten). Passiert ist dann aber nichts. „Was in anderen Bundesländern längst Realität ist, muss heute bei politischen Willen und Nachhaken auch bei uns umsetzbar sein“, sagt Huber.

Um den Verkehr innerorts zusätzlich zu beruhigen, wünscht sich die SPD zusätzliche Tempo-Anzeiger, eine durchgezogene Linie (Überholverbot) an der nördlichen Ortseinfahrt sowie in Richtung Holzkirchen einen vorgeschalteten Geschwindigkeitstrichter (Tempo 70), den es südlich von Hartpenning bereits gibt.

Zudem solle auf der B 13 vor Holzkirchen die 70er-Zone vor der Einmündung der Dietramszeller Straße (St 2073) bis zur Einmündung der Gemeindestraße von Sufferloh (gegenüber dem B 13-Parkplatz) ausgeweitet werden. „Eine durchgängige Beschränkung würde die Situation deutlich entschärfen – auch für die hier häufig querenden Fußgänger und Radfahrer“, glaubt Huber. Ansprechpartner der Gemeinde ist hier jeweils das Straßenbauamt Rosenheim. Für die flankierende Forderung, die durch das benachbarte Sufferloh führende Kreisstraße mit Tempo 30 zu belegen, wäre allerdings die Verkehrsbehörde im Landratsamt zuständig.

Dickere Bretter sind zu bohren, wenn es um das Lkw-Nachtfahrverbot geht. „Die Lärmbelästigung durch den Speditionsverkehr aus Achenkirch und die Holzlaster aus dem Inntal sind für Anwohner der B 13 nicht mehr zumutbar“, heißt es im SPD-Antrag. Was im Tegernseer Tal möglich sei, müsse auch für Holzkirchen und Hartpenning machbar sein. Über den Umweg „Lärmaktionsplan“, schlägt die SPD vor, lasse sich gegenüber dem Straßenbauamt womöglich sogar durchgehend Tempo 30 auf der innerörtlichen B 13 durchsetzen, mindestens für die Nachtstunden. Laut SPD-Beschlussvorschlag soll die Verwaltung prüfen, ob ein Lärmaktionsplan aufgestellt werden kann.

„Kurzfristig und mit geringem Aufwand“, so formuliert es Huber, könnte dieses Maßnahmen-Paket die Verkehrsbelastung in und um Großhartpenning erträglicher gestalten. Bekanntlich arbeitet das Rathaus seit Jahren auch an baulichen Verkehrsbremsen. Im Gespräch sind drei Querungshilfen jeweils an den Ortseingängen sowie auf Höhe der Einmündung Sommeraustraße/Herzbergweg und die Fortführung des Gehwegs südlich des Altwirts. Wie Bürgermeister Christoph Schmid (CSU) auf Anfrage mitteilt, laufen dafür noch die Grundstücksverhandlungen.

