Mit dem Laser gegen Raser: Blitzmarathon im Landkreis läuft

Bitte mal kurz anhalten: Auch hier an der B 13 in Kurzenberg hat die Polizei das Tempo der Verkehrsteilnehmer gemessen. © THOMAS PLETTENBERG

Lieber runter vom Gas: Auch im Kreis Miesbach ist der Blitzmarathon am laufen.

Wer heute, Freitag (21. April), im Kreis Miesbach unterwegs war, hatte gute Chancen, dem Hüter des Gesetzes zu begegnen. An insgesamt 24 vorab angekündigten (möglichen) Stellen hat die Polizei die Geschwindigkeit der Verkehrsteilnehmer kontrolliert. Bayernweit waren beim diesjährigen Blitzmarathon rund 2000 Polizisten an 1800 Stellen im Einsatz. Die Aktion endet erst am Samstag um 6 Uhr.

Wer mit überhöhter Geschwindigkeit erwischt wurde – die Kontrollen erfolgten vorwiegend mit Lasermessgeräten – konnte die Folgen meist an Ort und Stelle „erledigen“. Es war der zehnte Blitzmarathon in Bayern. Ziel ist ein Sensibilisieren der Autofahrer, denn überhöhte Geschwindigkeit war 2022 laut Innenministerium die Ursache für mehr als ein Viertel aller tödlichen Verkehrsunfälle im Freistaat.

Die potenziellen Messstellen im Landkreis. © mzv