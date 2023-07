Abschlussfeier an der FOS Holzkirchen: „Lassen Sie die Sau raus!“

Ermunterte seine Absolventen, sich auf die Schulter zu klopfen: FOS-Schulleiter Michael Hüttl. © stefan schweihofer

Im Rahmen einer Abschlussfeier hat die FOS Holzkirchen 320 Absolventen verabschiedet. Landrat Olaf von Löwis richtete einen Appell an die Absolventen: „Lassen Sie die Sau raus!“

Holzkirchen – „Lassen sie die Sau raus. Feiern sie g’scheit!“ Die Botschaft von Landrat Olaf von Löwis an die Absolventinnen und Absolventen der Beruflichen Oberschule und Fachoberschule Holzkirchen war eindeutig. Und er war nicht der Einzige, der an die jungen Leute appellierte, den erfolgreichen Abschluss dieses „großen Projekts“ gebührend zu begehen. Schulleiter Michael Hüttl betonte, das gemeinsame Feiern sei der Lohn nach Jahren „harter Arbeit, Opferbereitschaft und Durchhaltevermögen.“ Es bringe Menschen zusammen, stärke Beziehungen, schaffe unvergessliche Erinnerungen und ermögliche es, Stress und Sorgen hinter sich zu lassen. „Feiern hilft uns auch, unsere Erfolge anzuerkennen und uns selbst auf die Schulter zu klopfen.“

Keiner in der feierlich geschmückten Aula wusste das wohl besser, als Vera Ertl. Ihre eigene Abi-Feier habe sie wegen einer anderen Verpflichtung ausfallen lassen müssen, was die Fördervereins-Vorsitzende als einen der Fehler ihres Lebens schlechthin bezeichnete. Nicht nur für die Feierlichkeiten hielt es die dreifache Mutter mit den „wilden Kerlen“ aus der Kinderbuch-/Filmreihe: „Alles ist gut, solang du wild bist!“

Von 320 Schülerinnen und Schüler schlossen 250 mit dem Fachabitur und 70 mit dem Abitur ab. Besonders geehrt wurden aus den zwölften Klassen Jessica Lindner (1,1 im Zweig Wirtschaft und Verwaltung), Pia Henkes (1,2, Sozialzweig), Constantin Ebenberger (1,2, Internationale Wirtschaft) und Daniel Frieben (1,3, Technik). Aus den 13. Klassen waren dies Franzi Beer (1,4, Wirtschaft und Verwaltung), Hanna Kammerer und Silja Greimel (1,6, Internationale Wirtschaft), Veronika Schnitzenbaumer (1,9, Technik), Katharina Böhm und Tamara Hatzinger (2,0, Sozialzweig).

Den erstmals vergebenen Abiturpreis des Vereins für Sozialwirtschaft (VfS) überreichte Fachschaftsleiterin Eva-Maria Koppitz an Helena Behr. Die Absolventin des Bereichs Wirtschaftswissenschaften hatte kurz zuvor in der Rede der Schülermitverwaltung Rückschau auf das vergangene Jahr gehalten. Stellvertretend für das SMV-Quartett mit Timon Schieck, Carlotta Gild und Raphael Blaschke erinnerte sie an besondere Höhepunkte – angefangen bei der Nikolaus-Aktion und einem Volleyballturnier, bei dem die 12CW alle anderen aus der Halle gefegt habe, über Weihnachtsfest, Halbjahresparty, das Verteilen von Rosen am Valentinstag bis hin zu den Mottowochen, einer neuen Ausgabe der Schülerzeitung und dem Abiball als krönendem Abschluss. Mit viel Engagement habe die neu gegründete Schulleben-AG den Alltag an der FOS bereichert und dabei nicht nur bei Vertrauenslehrerin Carina Trainer stets Unterstützung erfahren. Auch Hüttl dankte sie für sein stets offenes Ohr und seine tatkräftige Unterstützung. Sie schloss mit Walt Disney: „Alle unsere Träume können in Erfüllung gehen, wenn wir den Mut haben, sie zu verfolgen.“

In eine ähnliche Kerbe hatte der Landrat geschlagen, als er Apple-Mitbegründer Steve Jobs zitierte, dass der einzige Weg, großartige Arbeit zu leisten, der sei, das zu lieben, was man tut. Mit der praxisnahen Ausbildung an der FOS hätten alle einen ausgezeichneten Grundstein für Berufe gelegt, die man heute brauche.

Wenngleich in der Gestaltung der gleichermaßen emotionalen wie kurzweiligen und von der Schülerband umrahmten Feier heuer einiges neu war, durfte ein obligatorischer Akt nicht fehlen. Mit der Verleihung der FOScars endete die von Abiturient Leonardo Seybold lässig moderierte Veranstaltung. Jessica Lindner als Jahrgangsstufenbeste aller zwölften Klassen nahm ihr Exemplar persönlich entgegen, Franzi Beer als beste 13.-Klässlerin bekommt ihren beim Ball.

