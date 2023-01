Mit Taschenlampen auf Baustelle unterwegs: Polizei sucht flüchtige Graffiti-Sprayer

Von: Sebastian Grauvogl

Unbekannte Sprayer haben einen Rohbau in Holzkirchen verunstaltet (Symbolfoto). © dpa

Zwei Personen mit Taschenlampen auf einer Baustelle in Holzkirchen wurden der Polizei gemeldet. Als die Beamten eintrafen, waren sie geflüchtet. Hinterlassen haben sie zwei Graffiti.

Holzkirchen - Wie die Polizeiinspektion Holzkirchen berichtet, waren die Unbekannten am Freitag, 6. Januar, gegen 19.15 Uhr im Rohbau am Marktplatz 10B in Holzkirchen unterwegs. Sie flüchteten fußläufig in unbekannte Richtung. Als die Polizei nach Spuren suchte, würden sie in der Tiefgarage des im Bau befindlichen Hauses fündig. Hier hatten die Täter zwei Graffiti hinterlassen.

Die Polizei leitete deshalb Ermittlungen wegen Hausfriedensbruch und Sachbeschädigung ein. Die Sprayer wurden von Zeugen wie folgt beschrieben: Männlich, circa 20 Jahre alt, schmales Erscheinungsbild, circa 1,75 Meter groß, schwarze Kleidung. Zusätzlich habe einer der beiden ein schwarz-weißes Halstuch getragen.

Hinweise nimmt die Polizei unter 08024/90740 entgegen.

