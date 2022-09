Mit viel Fantasie: Künstler lenkt Aufmerksamkeit auf Insekten

In quadratischen Rahmen präsentiert Matthias Erhardt seine Kunstwerke, der Großteil in Linoldruck.

Ausstellung in Karl Bärs Wahlkreisbüro

Von Heidi Siefert schließen

Insekten sind klein und selten putzig. Und unabdingbar im Ökosystem. Der Kreuther Künstler Matthias Erhardt lenkt mit einer Ausstellung in Karl Bärs Wahlkreisbüro in Holzkirchen die Aufmerksamkeit auf sie - mit fantasievollen Werken.

Holzkirchen – Mal sind sie pummelig, mal elegant-filigran. Mal schillern sie in abstrakten Farben, und mal sind sie so realistisch dargestellt, dass sich eine der Besucherinnen mit den Worten „Da kribbelt’s ja gleich“ lachend abwendet.

Unter dem Motto „Neue Insekten braucht das Land!“ eröffnete Matthias Erhardt im Holzkirchner Wahlkreisbüro von Karl Bär seine Ausstellung fantasievoller Tierchen mit denen er, nach eigenem Bekunden, ein wenig mehr Aufmerksamkeit auf die nicht immer geliebten aber für unser Ökosystem enorm wichtigen Lebewesen lenken möchte. Jedes Einzelne ist ein Hingucker und alle miteinander ein lohnender Abstecher in die Marienpassage.

„Früher war’n sie lästig, heute ist man schon froh, wenn einen eine Muck’n sticht“ schickte Erhardt voraus und erzählte, wie er damit begann, frei nach seiner Fantasie kreativ zu werden. Egal, ob streng zoologisch gesehen in mehreren Druckphasen tatsächlich ein Insekt auf dem Papier entsteht. „Ich bin da nicht so streng wie Karl, der sagt: ,Das gibt’s nicht’“, relativierte der Kreuther und schob gleich nach: „Mir ist das wurscht. Wir brauchen neue Insekten.“

Im Kern waren sich der Künstler und der Agrarwissenschaftler absolut einig, wobei Bär mit Fakten unterlegte, was für Erhardt eine subjektive Wahrnehmung ist, wenn er nach der Urlaubsfahrt keine Insekten von der Windschutzscheibe waschen muss. Bezüglich des Insektensterbens zitierte der Abgeordnete eine Studie, die Hobbywissenschaftler 2017 in Krefeld vorgestellt hatten. In einer über Jahrzehnte angelegten – und deshalb in der Forschung niemals finanzierbaren – Langzeitstudie sammelten diese Insekten und lagerten sie ein. Erschreckend seien allein die Unterschiede in der gefundenen Biomasse gewesen, die im Lauf der Jahre extrem abgenommen habe. Unabhängig von den Arten sei allein dieser Rückgang prekär, weil Insekten vom Bestäuben von Pflanzen bis zur Nahrung für andere Lebewesen essenziell seien. „Wir brauchen an ganz vielen Stellen Insekten und haben langsam echt ein Problem.“

Gleichzeitig seien Kunst und Kultur gerade in Zeiten von Artensterben, Klimakrise und heraufziehender Wirtschaftskrise wichtige positive Impulse. Einen solchen setzt Erhardt mit seinen Drucken, von denen jeder einzelne zum genauen Betrachten animiert. Die tiefen quadratischen Rahmen erinnern an Schmetterlingskästen. Gerade, dass der imaginäre Stecknadelkopf fehlt, mit dem die Pretiosen dort aufgespießt wären. Ein einziges Bild ist handkoloriert, was er sofort wieder verworfen habe, weil es die Produktion unnötig verkompliziert. Abgesehen von einigen Kupferradierungen und Holzschnitten ist der Großteil Linoldruck. Wie hier in verschiedenen Schritten der Reduktionstechnik vielfältige Kunstwerke entstehen, zeigte Erhardt an mitgebrachten Vorlagen zu den Insekten, die ihm direkt aus dem Kopf auf das Trägermaterial wandern. Für Druck habe er sich entschieden, „weil es Insektenstyle ist, sich schnell reproduzieren zu können“. Seine künstlerische Einschränkung: Die Stückzahlen sind auf 26 begrenzt.

Öffnungszeiten

Die Ausstellung „Neue Insekten braucht das Land!“ ist bis Ende September im Wahlkreisbüro von Karl Bär in der Holzkirchner Marienpassage zu sehen. Geöffnet ist dienstags von 14 bis 17 Uhr und mittwochs von 10 bis 13 Uhr sowie nach Vereinbarung. Mit wenigen Ausnahmen sind alle Drucke zum Preis von jeweils 150 Euro zu erwerben. Ein Drittel des Verkaufserlöses geht an den Bund Naturschutz.