Mitsubishi geht auf A8 in Flammen auf - Fahrerin (59) reagiert genau richtig

Lichterloh in Flammen stand der Mitsubishi einer 59-jährigen Frau aus Rosenheim. Sie war auf der A8 unterwegs, als sie den Rauch bemerkte.

Löscheinsatz bei Holzkirchen

Plötzlich ging der Rauch auf: Ein Mitsubishi ist auf der A8 bei Holzkirchen ausgebrannt. Die Fahrerin (59) reagierte schnell und richtig, lobt die Autobahnpolizei.

Holzkirchen/Valley – Geistesgegenwärtig und genau richtig hat eine 59-jähriger Frau aus dem Landkreis Rosenheim reagiert, als sie am gestrigen Dienstag Rauchentwicklung an der Motorhaube ihres Mitsubishi bemerkte. Die Frau war gegen 11.50 Uhr auf der A8 in Richtung München unterwegs, berichtet die Polizei. Etwa auf Höhe der Anschlussstelle Holzkirchen fiel ihr jener Rauch auf.

Sie lenkte ihr Fahrzeug auf den Standstreifen und verließ mit ihrem Beifahrer das Fahrzeug. Die Besatzung eines zufällig vorbeikommenden Rettungswagens aus Österreich sicherte die Brandstelle ab. Kurze Zeit später schlugen schon Flammen aus dem Motorraum und versetzten den Pkw in Vollbrand. Die Freiwilligen Feuerwehren Weyarn und Föching, sowie eine Polizeistreife der Autobahnpolizeistation Holzkirchen machten sich auf den Weg zum Einsatzort. Der Brand konnte rasch gelöscht werden, der Verkehr wurde zweispurig an der Brandstelle vorbeigeleitet.

Technischer Defekt als Brandursache

Das ausgebrannte Fahrzeug wurde abgeschleppt. Die Autobahnmeisterei Holzkirchen war mit mehreren Fahrzeugen und Mitarbeitern vor Ort und sicherte die Unfallstelle ab. Aufgrund der Aussagen der Fahrerin geht die Polizei von einem technischen Defekt als Brandursache aus. Der Schaden beläuft sich auf etwa 4000 Euro. Während der Bergungsarbeiten stockte der Verkehr im Bereich der Einsatzörtlichkeit. Zu einem größeren Rückstau kam es nicht. mm

Noch mehr Nachrichten aus Holzkirchen und Region finden Sie hier. Übrigens: Alles aus der Region gibt‘s auch in unserem regelmäßigen Holzkirchen-Newsletter.