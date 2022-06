Abriss und Neubau laufen parallel

Von: Bettina Stuhlweißenburg

Gesperrt wegen Abbrucharbeiten: Die Überdachung des Fußwegs zwischen Säggasse und Baumgartenstraße wird dieser Tage abgerissen. Im Oktober wird das komplette Schulhaus dem Erdboden gleich gemacht. © Thomas Plettenberg

Während an der Mittelschule Holzkirchen die Vorarbeiten zum Komplett-Abbruch laufen, entsteht ein paar hundert Meter weiter das Übergangsquartier. Schon im August wird dieses fertig sein.

Holzkirchen – Abbruch am alten Standort, Aufbau am neuen: Während dieser Tage die Überdachung des Fußwegs zwischen der Säggasse und der Baumgartenstraße abgerissen wird, härtet ein paar hundert Meter weiter südlich am Interimsstandort für die Holzkirchner Mittelschule gerade das frisch gegossene Fundament aus.

Der Abriss der Überdachung ist Teil der Vorarbeiten zum Komplett-Abbruch der in die Jahre gekommenen Holzkirchner Mittelschule. Das teilte Gemeindesprecherin Sissina Osorio Lamoru auf Nachfrage mit. Er dauert bis einschließlich 18. Juni, danach ist der Fußweg vorerst wieder begehbar. Voraussichtlich im Oktober soll der Bau dann komplett dem Erdboden gleich gemacht werden. Wie berichtet entspricht das Anfang der 60er-Jahre errichtete und in den 1980er-Jahren erweiterte Schulhaus schon lange nicht mehr den aktuellen pädagogischen Anforderungen.

Bis der Neubau steht, lernen die Schüler am Interimsstandort, der schon im August bezugsfertig sein soll, sodass die Schule die unterrichtsfreie Zeit für den Umzug nutzen kann. „Die Erdarbeiten sind abgeschlossen, die Leitungen verlegt und die ersten Container wurden auch schon geliefert“, so Osorio Lamoru.

Voraussichtlich Anfang Juli erfolge dann der Aufbau der Container, wozu etwa der Anschluss ans Strom- und Wassernetz zähle. Die Energieversorgung der Interimsschule erfolge durch die gemeindliche Fernwärme. Der Energieverbrauch liegt bei nur 3,7 Litern Heizöl jährlich pro Quadratmeter.

Wie lange der Unterricht in den Mietcontainern stattfindet, ist noch unklar. Wie berichtet, rechnet die Gemeinde damit, dass der Neubau am alten Standort drei Jahre in Anspruch nehmen wird. Sollte es zu Verzögerungen kommen: Die Nutzung des Übergangsquartiers kann zweimal um jeweils ein Jahr verlängert werden.

