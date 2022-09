Mittelschule Holzkirchen: Start im Interimsquartier

Eine Notlösung, die sich nicht so anfühlt: Rektor Christian Turnwald und Stellvertreterin Barbara Unsin in einem Klassenzimmer im Übergangsquartier der Mittelschule Holzkirchen.

Ausgelagert während Abriss und Neubau

Von Katrin Hager schließen

Für die rund 300 Schüler und 30 Lehrer der Mittelschule Holzkirchen war es heute nicht nur ein Start in ein neues Schuljahr, sondern auch in einem neuen Gebäude: im Übergangsquartier bis zum Neubau der Schule.

Holzkirchen – „Nein“, sagt Christian Turnwald, „nach Notlösung fühlt es sich tatsächlich überhaupt nicht an.“ Der Leiter der Mittelschule Holzkirchen, sein 30-köpfiges Kollegium sowie rund 300 Schüler in 14 Klassen sind gestern nicht nur in ein neues Schuljahr gestartet, sondern auch in einem neuen Gebäude: im Interimsbau auf der Wiese an der Baumgartenstraße.

Läuft alles nach Plan, ist die Schule voraussichtlich drei Jahre lang während Abriss und Neubau der neuen Mittelschule am alten Standort in Container an der südlichen Baumgartenstraße ausgelagert.

Schulleiter ist zufrieden mit der Übergangslösung

Von außen sind es Container mit tristem Industriecharme. „Aber innen ist es sehr wohnlich“, schildert der Schulleiter. Die Fachraumlösungen seien freilich nicht ganz so komfortabel wie in einem festen Bau. „Aber es ist alles da“, sagt Turnwald. Sogar etwas Puffer, um zusammenzurücken, falls mehr Klassen nötig werden sollten.

In vielen Bereichen fühlten sich die Container sogar nach Verbesserung an, findet der Rektor: Marode Räume wurden eingetauscht gegen neue. Hier und da gebe es noch ein wenig Handlungsbedarf, aber nur Kleinigkeiten: „Nicht jedes Mobiliar hat den Umzug überlebt“, erklärt Turnwald, „manches Kabel ist hier nicht lang genug.“

Lesen Sie auch: So soll Holzkirchens neue Mittelschule aussehen

Abschied vom alten Gebäude

Wie die Schulfamilie auf lange Sicht im Exil klarkommt, wird sich zeigen. Aber Turnwald ist selbst vor einem möglichen Corona-Winter nicht bang, was die Raumsituation betrifft: „Es ist zwar auf den Begegnungsflächen enger, in den Klassenräumen aber nicht.“ Und die Erfahrung hat ihn gelehrt: „Wir haben eine angenehm gelassene Schulfamilie.“

Natürlich sei beim Abschied aus dem alten Schulhaus ein bisschen Wehmut dabei gewesen, sagt Turnwald: „Wir haben Leute im Kollegium, die dort ihr ganzes Lehrerleben verbracht haben.“

ag