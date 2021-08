Mittelschule verabschiedet Absolventen der neunten und zehnten Klasse

Die Mittelschule Holzkirchen hat erstmals auch Absolventen der VK-Klasse verabschiedet. In diesem Modell können Schüler, die den Quali in der neunten Klasse erfolgreich absolviert haben, zwei weitere Jahre die Mittelschule besuchen und diese dann mit dem Mittleren Schulabschluss verlassen.

„Trotz Pandemie tollen Abschluss hingelegt“

Die Mittelschule Holzkirchen hat nun ihre Absolventen der neunten und zehnten Klassen verabschiedet. Diese haben trotz Coronakrise einen guten Abschluss hingelegt.

Holzkirchen – Ihre Abschlussschüler der neunten und zehnten Klassen hat die Mittelschule Holzkirchen nun in feierlichem Rahmen entlassen. Die Veranstaltung fand in zwei Durchgängen statt, damit auch Eltern und Freunde der Absolventen mit dabei sein konnten. Alle Bürgermeister der Sprengelschulen waren bei der Feier anwesend. „Eine Wertschätzung für die Schule und die herausragenden Schüler, die trotz Pandemie einen tollen Abschluss hinlegten“, sagt Konrektorin Barbara Unsin. Holzkirchens Bürgermeister Christoph Schmid (CSU) etwa hob den besonderen Wert dieser Schulart hervor. Nirgendwo anders würden die Schüler so praxisorientiert auf die Berufswelt vorbereitet, meinte er.

Alle Schüler, die nicht weiter die Schule besuchen, haben eine Ausbildungsstelle. Konrektorin Unsin unterstrich in ihrer Rede nochmals die guten Leistungen und meinte, dass dieser „besonders angenehme, freundliche Jahrgang“ allen im September fehlen werde. Schüler- und Klassensprecher bedankten sich bei ihren Lehrern mit einem kleinen Blumengruß und bedauerten in ihrer Rede sehr, dass pandemiebedingt keine außerschulischen Aktivitäten stattfinden konnten. So meinte die Schülerin Franziska Lona launig, dass die Abschlussfahrt ein Ausflug an den Tegernsee gewesen sei.



Als Novum wurde dieses Mal die sogenannte VK-Klasse verabschiedet. In diesem Modell können Schüler, die den Quali in der neunten Klasse erfolgreich absolviert haben, zwei weitere Jahre die Mittelschule besuchen und diese dann mit dem Mittleren Schulabschluss verlassen. Von den 17 bei dieser Prüfung angetretenen Schülern bestanden alle. Beste Schülerin war dabei Martina Zorzan, die mit einem Notendurchschnitt von 1,33 glänzte.