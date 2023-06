Mode und mehr: BRK rückt in Ortsmitte und will damit sichtbarer werden

Neues Servicezentrum am Oskar-von-Miller-Platz

Der BRK-Kreisverband verstärkt durch ein neues Servicezentrum am Oskar-von-Miller-Platz seine Präsenz in Holzkirchen. Günstige Second-Hand-Mode und Shopping-Atmosphäre sollen es den Bürger leicht machen, sich niederschwellig über die sozialen Angebote des BRK zu informieren.

Holzkirchen – Das Schild über dem neuen BRK-Servicezentrum fehlt noch. „Das kommt in den nächsten Tagen“, versprach Robert Kießling am Dienstag (13. Juni) bei der offiziellen Eröffnung, zu der viel politische Prominenz in den ehemaligen Juwelier-Laden Ernst (zuletzt eine Filiale der Fitnesskette Bodystreet) gekommen war. Der Betrieb läuft bereits seit Anfang Juni.

Auch ohne Schild war der BRK-Kreisgeschäftsführer stolz auf die neue Räumlichkeit: „Wir waren in Holzkirchen, der einwohnerstärksten Region im Landkreis, bisher nicht angemessen vertreten.“ Jetzt sei es gelungen, zentrumsnah „ein gutes Aushängeschild und eine schöne Repräsentanz für unsere Angebote zu schaffen“, ergänzte BRK-Kreisvorsitzender Josef Bierschneider.

Nur drei Tage hatte das Team des Holzkirchner BRK-Kleiderladens Zeit, um nach Übernahme der Räumlichkeit den Laden auszustatten und – unter Mithilfe auch der Miesbacher Kollegin Monika Floßmann – verkaufsfertig einzurichten. Auf rund 80 Quadratmetern Verkaufsfläche finden vor allem Damen eine große Auswahl, ein kleinerer Raum ist den Herren vorbehalten.

Bierschneider staunte über das Ergebnis. „Wer hier reinkommt, fühlt sich eher in einer Boutique als in einem Second-Hand-Laden.“ Landrat Olaf von Löwis, Mitglied im BRK-Kreisvorstand, teilte diesen Eindruck: „Nur an den günstigen Preisen sieht man, dass an dieser Boutique irgendwas nicht stimmt“, scherzte er. Der Standort sei „klasse“, mit tollen Kleidern garniere man den Service-Charakter. Denn Interessierte können sich hier über alle soziale Leistungen des BRK informieren und sie beantragen, etwa ambulante Pflege, Hausnotruf oder Essen auf Rädern. „Es gibt in Holzkirchen sicher mehr Bedarf als wir derzeit abdecken“, ist sich Kießling sicher.

Nicht zuletzt gehe es darum, aktuell angesagte Kleidung für wenig Geld anzubieten, betonte von Löwis: „In Zeiten steigender Preise sind immer mehr Leute auf solche Angebote angewiesen.“ Kießling bestätigte diese Einschätzung. Im bisherigen Kleiderladen an der Münchner Straße 31 habe sich der Umsatz in den vergangenen beiden Jahren fast verfünffacht. Die steigende Nachfrage liege aber nicht nur an der allgemeinen Verteuerung, glaubt Bürgermeister Christoph Schmid: „Es ist schon auch ein Trend, mit Kleidung nachhaltiger umzugehen.“

Kießling stellte klar, dass der alte Standort nicht aufgegeben werde. „Aber der Platz dort hat einfach nicht mehr gereicht.“ Betreut werden beide Standorte von der bisherigen Filialleiterin Maria Matthes, der zwei hauptamtliche Damen zur Seite stehen, darunter Monika Swiader, sowie derzeit rund 15 ehrenamtliche Helfer.

Vor dem neuen BRK-Servicezentrum, auf dem Oskar-von-Miller-Platz, wird demnächst eine Baustelle aufziehen. Die Hausbesitzer Marcus und Egmont Ernst wollen das Dach sanieren, dafür braucht es ein Gerüst. Laut Bürgermeister plant der Bauhof, Anfang nächster Woche den Platz dafür abzuräumen. Etwa zwei Monate sollen die Arbeiten dauern. Danach wird der kleine, gemeindeeigene Platz neu gestaltet, deutete Schmid an. Ein Planungsbüro sei beauftragt, sich dazu Gedanken zu machen. Details seien noch nicht festgelegt, nur: „Der Platz wird anders aussehen als bisher.“

