Wegen “bösen Kommentaren“: Meridian-Mitarbeiter stellen Facebook-Seite ein

Auf diese Facebook-Gruppe können Pendler gut und gern verzichten. Auf was die Werktätigen langsam nicht mehr verzichten können sind die ständigen Zugausfälle. Die Pendler die Glück haben mit einen Unternehmen dass tolerant mit den ständigen Verspätung und Arbeitstageausfällen umgehen, dafür Urlaubstag die eigentlich zur Erholung gedacht sind anrechnen, kommen aber auch langsam an ihre Grenzen. Wie wäre es wenn die Züge einfach Mal fahren, aber halt morgen gibt's ja wieder Schnee oder einen anderen mittleren Katastrophenfall. Denn von so ein paar Informationen lassen sich nun Mal nicht alle Chefs besänftigen, die wollen das ein Feuerwehrmann, die Ärztin, der Polizist, die Kindergärtnerin pünktlich ihre Arbeit aufnehmen!