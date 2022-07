Mutig, besonnen, gut gerüstet: FOS Holzkirchen verabschiedet Absolventen

326 Absolventen sowie Ehrengäste begrüßten stellvertretende Schulleiterin Ingeborg Schier (r.) und Schulleiter Michael Hüttl (vorne l.) zur Abschlussfeier in der Aula der FOS Holzkirchen. © Ralf Poeplau

326 junge Frauen und Männer haben heuer in Holzkirchen an der Beruflichen Oberschule und Fachoberschule Holzkirchen erfolgreich ihr Fachabitur oder Abitur gemacht. Nun wurden sie feierlich entlassen.

Holzkirchen – „Gerade wird Geschichte geschrieben: Ihre Geschichte.“ Als stellvertretende Schulleiterin Ingeborg Schier am Freitag Absolventen und Ehrengäste zur Abschlussfeier der Beruflichen Oberschule und Fachoberschule Holzkirchen begrüßte, eröffnete sie damit einen Festakt, den eine lockere, entspannte Stimmung trug. Vom außergewöhnlichen musikalischen Rahmen, bei dem unter anderem Jonathan Voggenreiter am Klavier mit „Take Five“ beeindruckte, bis zu den Reden zog sich das Lässige durchs Programm.

Im Mittelpunkt stand ein Lied: „Lieder“ von Adel Tawil, das eines der Stücke war, die Lisa-Marie Kothe, Voggenreuther, Tim Öhler und Martin Mattner aus der Schulband ausgewählt hatten. Als er im Programm davon gelesen habe, dass eines seiner Lieblingslieder aufgeführt würde, habe er mit seiner Frau den Videoclip dazu angeschaut, erzählte Schulleiter Michael Hüttl. „Zwei Stunden später fühlten wir uns 20 Jahre jünger, und es war klar: Eine neue Rede muss her.“ Der Song habe ihn daran erinnert, welche Lieder für ihn in seiner Jugend wichtig waren. Hängen blieb Curt Cobains Aufforderung „Come As You Are“, und eben dies, „so kommen, wie ihr seid“, schrieb der Schulleiter seinen Ehemaligen ins Stammbuch.

In schwierigen Zeiten füreinander da

„Ihr seid super!“, stellte Hüttl fest und unterfütterte dies mit Beispielen aus der zu Ende gehenden Schulzeit. Wie ausdauernd und strebsam sie sich durch die von der Pandemie erschwerte Zeit gebissen hätten, imponierte ihm. Nicht minder, wie „vorurteilsfrei und offen“ er sie erlebt habe, wie „lustig und lebensfroh“, aber auch wie „mitfühlend und füreinander da“, als sie einen aus ihrer Mitte verloren. So lasse er sie zuversichtlich ziehen. „Ich weiß ganz sicher, dass ihr für die kommende Zeit gut vorbereitet seid. Ihr seid mutig und besonnen. Und ihr könnt laut werden.“

Landrat Olaf von Löwis gab den Absolventen einen Spruch aus Kindheitstagen mit: „Und wenn du glaubst, es geht nicht mehr, kommt irgendwo ein Lichtlein her.“ Immer wieder habe sich das bewahrheitet, gab er mit auf den Weg. Und riet, neugierig und zuversichtlich zu sein, das setze positive Gedanken und Kräfte frei.

„Viel Lebensfreude“, wünschte Isabell Maldener-Stolz als Vertreterin des Elternbeirats: „Ihr habt gezeigt, dass man gewohnte Dinge schnell anders angehen kann, wenn man will und muss.“ Der frühere Schulleiter Josef Schlemmer zitierte als Vertreter des Fördervereins lieber Kicker-Prominenz als die Lieder seiner Jugend. Für die Schüler sprach Maximilian Lorenz. Amüsant, mit spitzen Seitenhieben und praktischen Tipps für die Zukunft. Schulleiter Hüttl dankte er für sein stets offenes Ohr bei Ideen und Vorschlägen – abgesehen vom abgelehnten Antrag auf einen Dienstwagen für den Schülersprecher.

Die besten Absolventen 2022

Als Klassenbeste Zwölftklässler wurden ausgezeichnet: Constantin Lang (12 AT, Schnitt 1,7), Christine Grasberger (12 BT, 2,1), Johanna Huber (12 CT, 1,4), Sarah Bauer (12 AS, 1,7), Julis Heincke (12 BS, 1,8), Tamars Hatzinger (12 CS, 1,8), Arians Fleischhacker (12 AI, 1,5), Felix Juse (12 BI, 1,7), Katharina Gasteiger (12 CI, 1,7), Elvira Gassinu (12 AW, 1,8), Johanna Pallauf (12 BW, 2,1), Franziska Beer (12 CW, 1,7). Die 13. Jahrgangsstufe schlossen als Klassenbeste ab: Hanna Backhausen (13S, 1,3), Jakob Widmaier (13T, 1,6) und Regina Steer (13 W, 1,7). Die Namen der anderen Absolventen wollte die Schule aus Datenschutzgründen nicht veröffentlichen.