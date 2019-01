Mutter mit zwei Kindern verzweifelt am Bahnhof, weil ihr niemand hilft

Endstation Untergeschoss: Eine Mutter mit zwei kleinen Kindern, eins davon schwer behindert, verpasste ihren Anschluss am Holzkirchner Bahnhof, weil wieder mal ein Aufzug streikte. Und weil ihr niemand helfen wollte. „Ich war verzweifelt, wütend, fassungslos“, berichtet die 44-Jährige.

Holzkirchen –Donnerstag, 17. Januar, gegen Mittag. Andrea Kassirra (44) ist mit zwei Pflegekindern (20 und 28 Monate) auf dem Rückweg von einer Therapie in München nach Bad Aibling. Der Zwillingskinderwagen macht das Trio abhängig von barrierefreien Verbindungen; eines der Mädchen ist schwer behindert, wiegt deutlich mehr als Gleichaltrige. Die Pflegemutter schätzt das Gewicht des Kinderwagens auf 40 Kilo. „Zum Tragen braucht es zwei Männer.“

Die BOB hat etwas Verspätung; Kassirra bittet den Zugbegleiter, beim Meridian anzurufen, damit ihr Anschlusszug in Holzkirchen wartet. Dort muss sie von Gleis 1 auf Gleis 5 wechseln. Während es mit dem Lift an Gleis 1 langsam abwärts geht, startet der Meridian. „Ohne uns“, sagt die Aiblingerin. Und es kommt noch dicker: Der Aufzug an Gleis 5 funktioniert nicht. „Niemand war da, der helfen hätte können.“

Dank des Aufzugs an Gleis 1 schaffen es die Drei wieder nach oben. Die 44-Jährige schildert dem Herrn am Servicepunkt von BOB/Meridian ihre Lage. Ob er ihr bitte behilflich sein könne, den Kinderwagen auf Gleis 5 zu bekommen. „Er erklärte mir, das er keine Möglichkeit sehe zu helfen“, berichtet die Pflegemutter.

Dann fällt der Satz, der die Aiblingerin fassungslos macht. „Er sagte, das sei mein Problem.“ Den gleichen unbarmherzigen Spruch bekam die Verzweifelte im benachbarten Servicecenter der DB zu hören. „Man hätte wenigstens jemanden anrufen können“, findet Kassirra, „ich dachte, es muss doch irgendeinen Bahnbediensteten in diesem Bahnhof geben, der mir helfen kann.“ Gab es aber nicht.

Den Tränen nahe wählte die Aiblingerin die Meridian-Hotline, um dort „immerhin von einem freundlichen Herrn“ den Rat zu bekommen, Passanten um Hilfe zu bitten. „Da war aber niemand.“ Nach Längerem Suchen sprach Kassirra auf dem Bahnhofsvorplatz zwei Touristen an, die tatsächlich mitkamen und den Kinderwagen auf Gleis 5 hinauftrugen.

Eine halbe Stunde lang war Kassirra mit zwei Kleinkindern hilflos im Holzkirchner Bahnhof hin- und her getigert. „Fix und fertig sind wir in den Zug gestiegen.“

Bei der Bayerischen Oberlandbahn (BOB) und DB versucht man nicht, den Vorfall kleinzureden. „Wir können uns nur entschuldigen“, sagte ein DB-Sprecher auf Anfrage. Der Aufzug an Gleis 5 war gut eine Woche kaputt, von 14. bis 22. Januar. „Wahrscheinlich Vandalismus“, vermutet der Sprecher; es habe gedauert, ehe ein Ersatzteil geliefert war.

Im Sommer war der Lift an Gleis 1 länger ausgefallen, seitdem würden die Aufzüge aber funktionieren. „Nur im November hatten wir mal einen zweistündigen Ausfall.“ Leider lasse sich nicht verhindern, dass Aufzüge mutwillig beschädigt werden. Der DB-Sprecher empfiehlt die App „Bahnhof live“, die in Echtzeit informiert, wenn an einer Station Aufzüge oder etwa Toiletten ausfallen.

Warum aber hat niemand geholfen? Die BOB-Sprecherin verweist auf einen rechtlichen Graubereich, wenn sich Schaltermitarbeiter bei solchen Hilfsaktionen verletzen. „Da geht’s um Haftung.“ Man werde aus dem Vorfall aber Lehren ziehen. „In diesen Fällen werden unsere Mitarbeiter künftig helfen“, betont die Sprecherin, „schließlich wollen wir als service-orientiertes Unternehmen wahrgenommen werden.“

Und eine weitere „Hausaufgabe“ werde man erledigen: Andrea Kassirra hatte mehrfach die Mobilitäts-Garantie der BOB in Anspruch genommen und Umsteigehilfen gebucht. „Von fünf Terminen hat es einmal geklappt“, klagt die Aiblingerin. „Wir sind gefordert, da besser zu werden“, räumt die BOB-Sprecherin ein. Die Pflegemutter ist skeptisch. Ihr Vertrauen in das Verkehrsmittel Bahn ist zerrüttet. „Zuletzt bin ich lieber mit dem Auto nach München gefahren.“