MVG-Leihrad: Gemeinden im Landkreis-Norden warten auf Nachfolger des Auslaufmodells

Ein Auslaufmodell? Holzkirchen, Otterfing, Valley und Weyarn wünschen sich ein Andocken ans MVG-Leihrad-System (hier am Bahnhof Deisenhofen). Unklar ist aber, in welcher Form die MVG das Angebot weiterführen wollen.

Mobilität für die „letzte Meile“

Gerne würden einige Nord-Gemeinden das MVG-Leihradsystem in den Landkreis holen: Via App an einer Station buchen, losradeln und an einer anderen Station wieder abgeben. Der Wille ist da, die Umsetzung aber zieht sich.

Holzkirchen – Die Warteschleife zieht sich schon über ein Jahr. Anfang 2022 beschlossen die Gemeinden Holzkirchen, Otterfing, Valley und Weyarn, an Bahnhöfen und in Gewerbegebieten feste Stationen für die blau-grauen MVG-Räder zu errichten und die jährlichen Betriebsdefizite ihrer Stationen zu decken. Der Landkreis Miesbach sagte 40 000 Euro Anschubfinanzierung zu. Doch als die Standortförderung der Marktgemeinde Holzkirchen, die das Projekt für die Landkreis-Gemeinden federführend betreut, bei der MVG vorfühlte, stellte sich heraus, dass die Münchner dabei sind, ihr vor acht Jahren gestartetes Leihradsystem zu überplanen.

„Es ist nicht sicher, wie es mit den MVG-Leihrädern weitergeht“, sagt Holzkirchens Standortförderin Eva-Maria Schmitz auf Anfrage. Es mache wenig Sinn, auf ein „Auslaufmodell“ zu setzen, ohne zu wissen, wie das neue System organisiert ist. „Ich hätte mir das alles etwas einfacher vorgestellt“, bekennt Holzkirchens Bürgermeister Christoph Schmid (CSU).

Angedacht war, an das eingefahrene und mittlerweile auch im Landkreis München ausgerollte MVG-Leihradsystem der Stadt München einfach anzudocken. „Eine Insel-Lösung nur für den Landkreis-Norden bringt uns ja nicht weiter“, betont Schmid. Entscheidend für die Akzeptanz ist für Standortförderin Schmitz, das Leihrad über nur eine App „durchbuchen“ zu können, etwa von Aying bis Otterfing oder von Deisenhofen bis Weyarn. Die Anwenderfreundlichkeit („Usability“) sei ausschlaggebend dafür, ob die Räder für Pendler und Alltagsradler interessant sind. Die MVG-Preise liegen aktuell bei neun Cent pro Minute; ein Monatsabo kommt auf neun, ein Jahresabo auf 48 Euro.

Noch läuft das alte MVG-Leihradsystem, doch am neuen Modell wird bereits geschraubt. Dieser Tage will der MVV eine im Auftrag der Stadt und der MVG erstellte Mikromobilitätsstudie vorstellen. Dabei geht es vor allem um die „letzte oder erste Meile“ vom Ziel- oder Quellort zu einem Bahnhaltepunkt. Die Studie werde zeigen, so glaubt Schmitz, welche Rolle ein Leihradsystem im Großraum München spielen kann und was es bieten muss, damit mehr Menschen auf ein Auto verzichten. Dazu könnte gehören, künftig auch E-Bikes anzubieten.

„Wir sind am MVG-Rad dran“, versichert die Standortförderin, „aber die Thematik ist komplex.“ Es gelte abzuwarten, was genau die Münchner vorhaben. Denn geplant sei weiter, in der Ausschreibung für den Landkreis-Norden die Bedingung festzulegen, das Leihrad-System an das MVG-System anzubinden.

„Ob die Leihräder bei uns dann anders heißen, ist weniger entscheidend“, betont Schmitz, „es kommt eher auf eine gemeinsame App und eine einheitliche Preisstruktur an.“ Vielleicht könne der im Dezember anstehende MVV-Beitritt des Landkreises hier sogar weiterhelfen. „Wir sind auch im Austausch mit Fürstenfeldbruck, das sich ebenfalls für das MVG-Rad interessiert.“

Bisher sind die MVG-Leihräder nur in der Stadt München im „Freefloat“-System verfügbar, können also überall abgestellt werden. Im Landkreis München beschränkt sich die Verfügbarkeit bisher auf 178 feste Stationen, besonders an Bahnhöfen. 22 von 29 Kommunen beteiligen sich. Auch die direkt an den Landkreis Miesbach angrenzende Gemeinde Sauerlach verzichtet noch auf die MVG-Räder.

