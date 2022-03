MVG-Leihrad im Landkreis Miesbach: Holzkirchen, Otterfing, Valley und Weyarn planen Stationen

Von: Andreas Höger

Leihräder am Bahnhof: Wie hier in Deisenhofen sind die MVG-Räder omnipräsent im Landkreis München. Holzkirchen, Otterfing, Valley und Weyarn wollen das System jetzt in den Landkreis Miesbach holen. © Landratsamt Miesbach

Vier machen mit, eine wartet ab: Die Gemeinden Holzkirchen, Otterfing, Valley und Weyarn wollen das MVG-Leihradsystem in den Landkreis holen - Warngau noch nicht.

Holzkirchen – Im Landkreis-München sind die grau-blauen MVG-Räder omnipräsent, speziell an Bahnhöfen. Via App lassen sie sich Räder einfach mieten, abgerechnet wird nach Minuten. Zurückgeben kann man die Räder an festgelegten Stationen.

„Wir haben so ein Leihrad-Angebot schon länger auf der Agenda“, sagt Holzkirchens Bürgermeister Christoph Schmid (CSU). Mittlerweile entschlossen sich auch die benachbarten Nord-Gemeinden, gemeinsam ein interkommunales Netz dieser Leihrad-Stationen besonders an Bahnhöfen und in Gewerbegebieten aufzubauen – und dafür auch eigenes Geld in die Hand zu nehmen. Anders als der Landkreis München, der sich sowohl an den Aufbau- als auch an den Betriebskosten beteiligt, stellt der Landkreis Miesbach nur 40 000 Euro Anschubfinanzierung bereit.

MVG-Rad: Holzkirchen plant fünf Stationen

Mit fünf Standorten stellt Holzkirchen das Leihrad-Drehkreuz. Zwei Stationen sind am Bahnhof geplant, je eine in den Gewerbegebieten Ost und Nord und am Rathaus. Das Holzkirchner Rathaus hat auch die Federführung des Projekts übernommen. Otterfing plant eine Station am Bahnhof sowie eine weitere im Gewerbegebiet, sofern die Betriebe dort die Betriebskosten übernehmen. Um einen Eindruck von den Kosten zu gewinnen: Für den Bau der Otterfinger Stationen wären dank einiger Zuschüsse – nicht zuletzt dem vom Landkreis – knapp 10 000 Euro fällig. Der jährliche Betrieb, der nicht bezuschusst wird, kommt auf 5000 bis 7000 Euro – je nach Auslastung der Räder.

In Valley sind Standorte am Bahnhof Darching und im Gewerbegebiet Oberlaindern vorgesehen. Die Gemeinde Weyarn errichtet Entleih- und Rückkgabestationen im Gewerbegebiet Am Weiglfeld und am Spielplatz in der Ignaz-Günther-Straße. Die jeweiligen Grundstücke stellen die Gemeinden zur Verfügung. Der Bau der Stationen wird gemeinsam ausgeschrieben. „Wir packen das in einem Guss an“, sagt Schmid.

Angelegt ist das Projekt auf fünf Jahre – und hier tauchte das erste Detailproblem auf. Denn das MVG-Rad, hinter dem der Anbieter Nextbike steht, läuft in der bisherigen Form nur bis 2024. „Wir wollen uns ja an das MVG-Konzept dranhängen“, sagt Schmid, „was aber ist, wenn es sich in zwei Jahren ändert?“ Hier geb es noch Abstimmungsbedarf mit der MVG. „Entscheidend ist, dass das System gemeinde- und landkreisübergreifend über eine App funktioniert“, betont Schmid. Im Landkreis Miesbach eine eigene Marke zu installieren, sei hier sicher nicht zielführend.

Warngau hat Beteiligung abgelehnt - „Uns läuft nichts davon“

Im Frühjahr will Schmid die Beteiligten zusammentrommeln, um weitere Schritte abzusprechen. „Ich will vorwärtskommen“, sagt Schmid. Auch mit der Gemeinde Sauerlach wolle man sprechen, die bisher noch keine MVG-Räder im Angebot hat, aber als „Trittstein“ nach München wichtig wäre. Allerdings ist im Holzkirchner Rathaus für die abgewanderte Mobilitätsmanagerin Jana Heese noch kein Ersatz gefunden, was dem Projekt aktuell nicht weiterhilft.

Noch außen vor ist die Gemeinde Warngau. Bürgermeister Klaus Thurnhuber (FWG) hatte zwar für eine Beteiligung geworben; der Gemeinderat lehnte das Leihradsystem aber ab, weil die MVG-Räder zu schwer seien, die Gemeinde zu ländlich und es sich nicht um E-Bikes handle. Allerdings ist die Gemeinde gerade dabei, das Gewerbegebiet Birkerfeld um 88 000 Quadratmeter zu vergrößern. Die neuen Arbeitsplätze werden von Holzkirchen gut mit dem Radl zu erreichen sein. Hier eine Station und noch eine am Bahnhof, das könnte sich Thurnhuber gut vorstellen. „Aber uns läuft nichts davon“, sagt der Rathauschef, „noch gibt es ja kein neues Gewerbegebiet und auch noch keine MVG-Stationen in den anderen Gemeinden.“

