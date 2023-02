Nach MVV-Beitritt: Ortsbus Holzkirchen wird für Passagiere teurer

Teilen

Fahrpreis verdoppelt sich fast: Mit dem MVV-Beitritt im Dezember verteuert sich für viele Passagiere die Fahrt mit dem Holzkirchner Ortsbus. © Thomas Plettenberg

Holzkirchen sieht den Beitritt des Landkreises zum MVV gelassen. Schon jetzt ist die Marktgemeinde über Schienen ans Tarif-Gebiet angeschlossen. Einiges ändert sich trotzdem: Der Ortsbus zum Beispiel wird dann teurer.

Holzkirchen – Der Kreis Miesbach tritt mit Wirkung zum 10. Dezember dem Münchner Verkehrs- und Tarifverbund (MVV) bei – vorausgesetzt, der Kreistag stimmt zu. Zwar werden die Kommunen – anders als der Landkreis – nicht Gesellschafter der MVV GmbH, ihre Zustimmung zum Beitritt ist formal aber erforderlich. Schließlich fungieren sie als kommunale Aufgabenträger für Ortsverkehre. Als solche müssen sie einen MVV-Kooperationsvertrag abschließen. Der Holzkirchner Gemeinderat hat in seiner jüngsten Sitzung die Voraussetzungen hierfür geschaffen.

Einstimmig beschlossen die Räte, dass der Markt die Mindereinnahmen trägt, die durch den Verbundtarif möglicherweise entstehen. Die Repräsentanten von MVV Consulting, die in der Sitzung die Kernelemente des Beitritts erläuterten, sprechen bei den Mindereinnahmen von Harmonisierungs- und Durchtarifierungskosten. Gemeint ist das Defizit, das den Verkehrsunternehmen entsteht, wenn Passagiere künftig zu einem günstigeren Tarif fahren können.

Das ist auf vielen Strecken der Fall: Wer zum Beispiel mit S3 und Ortsbus von Deisenhofen kommend ins Gewerbegebiet-Nord (Föching) fährt, zahlt derzeit für MVV- und Ortsbus zusammen 7,60 Euro. Nach dem MVV-Beitritt kostet die Fahrt nur noch 5,60 Euro – ein Ortsbusticket entfällt. Die Mindereinnahme von zwei Euro trägt Holzkirchen. Die Gemeinde leistet den betroffenen Verkehrsunternehmen dann eine Ausgleichszahlung.

Außerdem hat sich Holzkirchen bereit erklärt, die Kosten für die Erstinvestitionen zu übernehmen. Dazu zählen zum Beispiel Fahrtkartenentwerter und Informationstafeln.

Sowohl die Mindereinnahmen als auch die Erstinvestitionskosten sind überschaubar. Die Bahnsteige sind in Holzkirchen bereits mit Entwertern ausgestattet, die Ortsbusse sollen „Handstempler“ bekommen. Einer kostet laut MVV Consulting etwa 100 Euro, doch weil der Freistaat die Kosten zu 90 Prozent fördert, muss Holzkirchen nur zehn Euro pro Handstempler hinblättern. Insgesamt werden die Initialkosten mit einmalig 300 bis 400 Euro veranschlagt.

Auch die sogenannten Harmonisierungskosten halten sich voraussichtlich in Grenzen. Nicht zuletzt, weil in Holzkirchen Fahrten mit dem Ortsbus teurer werden. Wer bislang für zwei Euro ein Tagesticket erwerben konnte, braucht dann für Hin- und Rückfahrt je eine Kurzstreckenkarte zu 1,90 Euro. Er zahlt dann also insgesamt 3,80 Euro. MVV Consulting schätzt die Harmonisierungskosten auf 7500 Euro im Jahr. Wie lange die Verkehrsunternehmen Anspruch auf Ausgleich der Mindererlöse durch den MVV-Beitritt haben, war in der Gemeinderatssitzung nicht Thema.

Insgesamt liegen die Kosten für Holzkirchen, darunter sogenannte Regiekosten, ab 2024 bei etwa 20 000 Euro im Jahr. Wie eine Repräsentantin von MVV Consulting in der Sitzung erklärte, gilt für alle Fahrten im Holzkirchner Gemeindegebiet – dazu zählen auch Hartpenning oder Föching – die Kurzstrecke. Egal, wie viele Haltestellen auf der Strecke liegen.

Holzkirchen liegt nach dem Beitritt in einer sogenannten Übergangszone, namentlich in den Tarifzonen drei bis vier, abhängig von der Fahrtrichtung: Für eine Fahrt nach München muss die Zone 3-M bezahlt werden, für eine Fahrt nach Bayrischzell sind die Zonen vier bis neun zu bezahlen.

Wie MVV Consulting betonte, mache das deutschlandweit gültige 49-Euro-Ticket, das im Mai eingeführt werden soll, den MVV-Beitritt nicht überflüssig: „Es richtet sich als Monatsticket im Abo an Pendler“, so die MVV-Consulting-Sprecherin im Gemeinderat. „Es wird aber auch künftig Gelegenheitsfahrer geben.“ Für die ergebe das Verbundsystem Sinn.

Noch nicht im MVV-Tarif integriert ist Holzkirchens Stolz, der On-Demand-Bus Hoki. Das liegt laut MVV Consulting daran, dass es für dieses innovative System im MVV noch keinen Tarif gibt. Aktuell teste der MVV ein On-Demand-System im südlichen Landkreis München.

Mehr zum hoki-Rufbus finden Sie hier.