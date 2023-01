Nach Ärger um „Winkemann“: Neue Satzung schränkt Werbung in Holzkirchen ein

Winkende Gummifiguren am Straßenrand wird es in Holzkirchen künftig nicht mehr geben: Der Gemeinderat hat eine neue Werbeanlagensatzung verabschiedet.

Holzkirchen – Dass in der Münchner Straße in Holzkirchen ein Gastronom mit einer aufblasbaren und winkenden Figur für seinen Betrieb warb, löste in der Vergangenheit einigen Unmut aus (wir berichteten). In vergangenen Sitzungen des Gemeinderats sprachen sich Räte dagegen aus, solche Formen der Werbung zu erlauben. Wie Laura Kiel (Bauamt-Verwaltung) in der jüngsten Sitzung des Gremiums nun mitteilte, werden derartige Werbeformen künftig nicht mehr erlaubt sein. Die einstimmig verabschiedete Werbeanlagensatzung gestatte dies nicht mehr.

Dass die Satzung überhaupt zur Abstimmung stand, ist dem Urteil eines Gerichts zu verdanken, das 2016 die damals gültige Satzung für nichtig erklärte. Hintergrund war die Ablehnung des Gemeinderats von Großflächenplakaten. Dagegen wandten sich die Antragsteller und bekamen Recht. In seinem Nichtigkeits-Entscheid wies das Gericht die Marktgemeinde zudem darauf hin, dass die besondere Schutzwürdigkeit des jeweiligen Gebietes begründet werden muss, für das Verbote bestimmter Werbeformen ausgesprochen werden. Ausschlaggebender Grund muss das Ortsbild sein, so wurde aus der jetzigen Beschlussvorlage an den Gemeinderat deutlich.

Neue Satzung trägt gerichtlichen Vorgaben Rechnung

Den gerichtlichen Vorgaben trägt die nun verabschiedete Satzung Rechnung. So wird etwa für denkmalgeschützte Bereiche eine Genehmigungspflicht eingeführt und diese Bereiche eigens definiert. Der Marktplatz wird dabei besonders hervorgehoben, da er als „Denkmalensemble“ gilt, erläutert Holzkirchens Pressesprecherin Annika Walther auf Nachfrage. „Da in diesen Bereichen ein besonderes Augenmerk auf die gestalterischen Anforderungen gelegt werden sollte, ist dieser explizit herausgegriffen worden“, so Walther weiter. Neu an der Werbeanlagensatzung ist überdies die Struktur des Textes, einige Formulierungen sowie das Verbot, Werbeanlagen zwischen 23 Uhr und 6 Uhr zu beleuchten. Und eben die „Lex Winkemann“.

Dagegen wandte sich Michael Wohlschläger (CSU). Seiner Meinung nach schade Werbefreiheit nicht: „Wir dürfen nicht so weit eingreifen, dass man den Winkemann verbietet“, sagte Wohlschläger. Eine Einschränkung der Beleuchtung von Werbeanlagen hielt er ebenfalls nicht für nötig. Unklarheit bestand für Albert Kraml (CSU) hinsichtlich der Frage, welche Arten von Werbung weiterhin möglich sind. Ob es erlaubt sei, einen Winkemann nur für einen Tag aufzustellen, wollte er wissen. Und wie sei mit „Nasenschildern“ über öffentlichem Grund umzugehen?

Bestehende Werbeanlagen dürfen weiter betrieben werden

Für Kiel legt die neue Satzung diesen Werbeformen keine Steine in den Weg. Und Bürgermeister Christoph Schmid (CSU) betonte, dass die Satzung „nur ein Gerüst dafür darstellt, was man darf“. Robert Wiechmann (Grüne) befand, dass nun ein rechtssicherer Zustand hergestellt sei. Torsten Hensel (FWG) fragte, ob bereits existierende Werbeanlagen jetzt angepasst werden müssen. Nein, antwortete Kiel, bestehende Anlagen dürfen in ihrer jetzigen Form weiter betrieben werden.

