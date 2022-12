Kinder kehren in ihre Einrichtung in Holzkirchen zurück

Von: Bettina Stuhlweißenburg

Die „Kinderland“-Kita in Holzkirchen nach dem Brand an Allerheiligen. © Thomas Plettenberg

Fast zwei Monate liegt der Brand in der Holzkirchner Kita Kinderland nun zurück. Wochenlang waren die Kinder anderweitig untergebracht. Jetzt sind die meisten von ihnen wieder in ihre Einrichtung zurückgekehrt.

Holzkirchen – Es war ein Schock für Kinder, Eltern und Pädagogen: Brand in der Holzkirchner Kita Kinderland! Wie berichtet, mussten die Kinder nach dem Feuer, das an Allerheiligen ausgebrochen war, in anderen Einrichtungen untergebracht werden – die siebengruppige Kita war zunächst nicht mehr nutzbar.

Inzwischen sind fast alle Gruppen wieder in ihr Stammhaus zurückgekehrt, wie Geschäftsführerin Petra Götzenberger auf Nachfrage erklärte. Nur die Salamander, deren Gruppenraum komplett zerstört worden war, sind noch bis Weihnachten in einer Kinderland-Dependance in Bad Tölz untergebracht. Wie berichtet, konnten die Eltern abstimmen, ob sie eine Rückkehr nach Holzkirchen unter provisorischen Bedingungen oder einen Verbleib bis Weihnachten in Tölz bevorzugen. Die Mehrheit entschied sich für letztere Option – aus pädagogischen Gründen. Den Kindern steht in Tölz ein eigener Raum mit Rückzugsmöglichkeit zu Verfügung, und sie haben ein stabiles Umfeld: „Sie genießen dort in Ruhe die Adventszeit“, so Götzenberger. Anfang Januar kehren sie nach Holzkirchen zurück, wo sie vorerst in den Räumen der Hortgruppen untergebracht sind. Götzenberger geht davon aus, dass diese bis dahin getrocknet sind – die Löscharbeiten hatten Spuren hinterlassen.

Auch die Hortgruppen Löwen und Tiger sind noch nicht in das Gebäude an der Erich-Kästner-Straße zurückgekehrt. Sie bleiben bis auf weiteres in den Räumen der Mittagsbetreuung der Holzkirchner Mittelschule, die sich laut Götzenberger als gute Lösung erweist. Es dauere noch einige Zeit, bis sie zurückkehren könnten, so Götzenberger. Der Wiederaufbau der von den Flammen zerstörten Kita ist noch nicht abgeschlossen.

