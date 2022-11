Nach Bürgerentscheid in Holzkirchen: Chance auf Aufbruch

Von: Katrin Hager

Entscheidungen gefallen: Am Sonntag sagte Holzkirchen Nein zu den Umgehungsstraßen. (Bild der Auszählung) © Steffen Gerber

Am Tag nach dem Bürgerentscheid in Holzkirchen wird das klare Votum in der Marktgemeinde als Chance wahrgenommen. Das Staatliche Bauamt stellt klar, dass es keine Energie mehr in die Trassen investiert.

Holzkirchen – Für die Planer am Staatlichen Bauamt Rosenheim hängt nicht das Herz an den Trassen, auch wenn jahrelange Arbeit in die Pläne geflossen ist. Da er dazu keine klare Meinung gehabt habe, könne er auch nicht überrascht sein vom Ergebnis, sagt Stefan Leitner, Baudirektor und Bereichsleiter Straßenbau am Staatlichen Bauamt Rosenheim, am Tag nach dem Entscheid auf Anfrage des Holzkirchner Merkur. Rund 60 Prozent stimmten gegen die Holzkirchner Südumfahrung, 70 Prozent gegen eine Nordwestumfahrung von Großhartpenning und Kurzenberg. „Wir müssen das akzeptieren“, so Leitner.

Die Behörde plante die Maßnahmen nach dem Bedarfsplan des Bundes, erinnert Leitner. Ob weitergeplant wird oder nicht, „die Entscheidung darf der Bund treffen“, stellt er klar. Aber: „Die Haltung war zuletzt klar, dass man Projekte angeht, die auf Zustimmung treffen.“ Keine Projekte also, gegen die sich die Bürger klar ausgesprochen haben. „Personalkapazitäten wo reinzustecken, wo eine Mehrheit dagegen ist – das werden wir nicht tun“, sagt Leitner. Heißt im Klartext: Die Behörde konzentriert sich mit Arbeitskraft und Budget auf Projekte andernorts, die gewollt sind.

Verbesserte Anbindung von Tölz an die A8 vom Tisch

Die vom Bund durch die Holzkirchner Umfahrungen anvisierte verbesserte Anbindung von Bad Tölz an die A 8 düfte damit auch vom Tisch sein. „Es gibt keinen Plan B“, sagt Leitner, andere Verbindungen von B 13 und B 318 südlich der Marktgemeinde stünden nicht zur Debatte. Waakirchen hat eine dortige Südumgehung bereits klar abgelehnt, per Gemeinderatsbeschluss. „Die Diskussion ist auch dort abgeschlossen, auch dort planen wir nicht weiter.“ Unabhängig von den Holzkirchner Umgehungen werde aber der vierspurige Ausbau der B 318 bis zur Holzkirchner „Spinne“ weiterverfolgt.

Holzkirchens Bürgermeister Christoph Schmid (CSU) ist am Tag danach insgesamt erleichtert, dass das Votum so klar ausgefallen ist wie erhofft, als der Marktgemeinderat den Entscheid mit zwei Ratsbegehren initiierte. Auch die Wahlbeteiligung sei für einen Bürgerentscheid „sensationell“ gewesen. „Jetzt ist es durch, jetzt muss Friede sein.“ Enttäuscht sei er nicht. „Mit den jetzigen Trassen“, sagt Schmid, „hatte ich schon meine Probleme.“

Absage an Konzept der Umgehungsstraße

Ist der Ausgang des Bürgerentscheids eine Absage an das Konzept Umgehungsstraße in Holzkirchen? „Ja, zu dem Schluss muss man kommen“, meint der Bürgermeister. Wie es nun weitergehen soll? Für Schmid sind wichtige Pfeiler etwa der MVV-Beitritt des Landkreises, damit Pendler aus dem Süden gleich in den Zug steigen statt mit dem Pkw an den MVV-Bahnhof Holzkirchen zu fahren, oder der Ausbau des Ortsbusses und des On-demand-Systems. Jeder Einzelne sei gefragt, sich zu überlegen, welches das beste Verkehrsmittel sei, wenn er aus dem Haus geht. „Diejenigen, die erwarten, dass es eine große Lösung gibt – die muss ich enttäuschen.“

„Ich bin erleichtert, dass der vermeintliche Heilsbringer vom Tisch ist“, sagt Elisabeth Dasch, Fraktionssprecherin der SPD im Gemeinderat. „Es ist toll, dass ein Schlussstrich – so hoffe ich – gezogen ist und wir endlich an die Umsetzung des Mobilitätskonzepts gehen können; es gab Kollegen, die dabei immer auf eine Südumfahrung verwiesen haben.“ Nun sei Einsatz bei übergeordneten Stellen und viel Arbeit gefordert. „Wir waren immer mit angezogener Handbremse unterwegs. Jetzt müssen wir mit voller Kraft weitermachen.“

Das will auch FWG-Fraktionsvorsitzender Torsten Hensel. „Der Gemeinderat war bisher nicht untätig“, betont er aber und verweist etwa auf den Hoki-Rufbus. Diese Arbeit müsse fortgesetzt werden. Er verweist auf einen Antrag der Freien Wähler, auf Kreisebene ein Mobilitätskonzept zu erstellen. „Wir können in Holzkirchen nicht alle Probleme allein lösen. Wir brauchen einen ÖPNV, der gut angenommen wird.“ Dass nur besagte Trassen zur Abstimmung kamen, habe er als „Dilemma für ganz Holzkirchen“ gesehen. „Ich war immer für eine Südumfahrung aus einem Guss. Die gab’s nicht zur Abstimmung, deshalb habe ich für diese Varianten auch nicht geworben.“

Befürworter-Verein muss seine Zukunft klären

Bei der Schutzgemeinschaft gegen Verkehrsbelästigung, die sich pro Umfahrungen einsetzte, ist offen, wie es weitergeht. Kommende Woche steht die Hauptversammlung der fast 450 Mitglieder an, mit Neuwahlen. Der bisherige Vorsitzende Simon Drexl stellt sich nicht mehr zur Wahl. Auch über die Zukunft des eingetragenen Vereins wird zu diskutieren sein: „Die Schutzgemeinschaft ist angetreten, eine Umfahrung zu erwirken – diese Grundlage ist entzogen“, sagt Vereinsvertreter Christian Hirschberg. Für ihn steht aber fest: „In Tölzer Straße, Tegernseer und Miesbacher Straße ist viel zu tun.“ Hirschberg rechnet angesichts der Bautätigkeit in Bad Tölz mit einer Zunahme des Durchgangsverkehrs.

An der Suche nach Lösungen will die Schutzgemeinschaft mitwirken. „Die Möglichkeiten der Marktgemeinde sind begrenzt. Es ist schade, dass wir nur Trostpflaster bekommen aus dem Mobilitätskonzept.“ Der Ausbau des ÖPNV stößt an Grenzen, fürchtet Hirschberg: „Das Personal kriegt man gar nicht her.“ Für eine Zusammenarbeit mit dem Bündnis „Beste Gegend“ sieht Hirschberg dagegen nach dem harten Wahlkampf keine Grundlage. „Mit Leuten, die Stimmung machen, wollen wir nicht kooperieren.“

Bündnis der Umfahrungsgegner will weiter mitwirken

Das Bündnis „Beste Gegend“ versuchte gestern, per Pressemitteilung die Hand auszustrecken. Das Aus für die Umgehungsstraßen bedeute nicht, im Bemühen um eine Verkehrsberuhigung in Holzkirchen und Großhartpenning nachzulassen, teilt Sprecher Stefan Rank mit. „Im Gegenteil: Wir fordern die Gemeinde auf, die Maßnahmen des Mobilitätsentwicklungskonzeptes so schnell wie möglich umzusetzen. Daran wollen wir aktiv mitwirken. Wir laden die Befürworter der Umfahrungsstraßen ein, uns dabei zu unterstützen.“ Das Wahlergebnis sieht Rank als „Chance, für das gesamte Gemeindegebiet ökologisch sinnvolle und nachhaltige Verkehrsberuhigung ohne neue Straßen umzusetzen“.