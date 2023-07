Nach Bürgerentscheid zu Umgehungsstraßen: Mission erfüllt – Verein wird aufgelöst

Sehen das Ziel erreicht: der Vereinsvorstand mit (v.l.) Beisitzer Helmut Schneider, Zweitem Vorsitzenden Fred Langer, Beisitzerin Katharina Meixner, Kassier Albert Fruhmann und Schriftführer Robert Wiechmann. © privat

Die Bürgervereinigung gegen die geplanten Umgehungsstraßen in Holzkirchen ist bald Geschichte. Sie sieht ihre Aufgabe als erledigt an.

Holzkirchen – Nach dem Entscheid ist vor der Entscheidung – und die Mitglieder der Bürgervereinigung gegen die geplanten Umgehungsstraßen Holzkirchen haben entschieden: Ihr Verein soll aufgelöst werden. Mit dem Bürgerentscheid gegen die West- und Südumfahrung, so der Tenor, sei das Ziel des Vereins erreicht worden. Doch ganz vom Tisch scheint die Umgehungsstraße nicht zu sein: Im Bündnis Beste Gegend will man weiter wachsam sein.

Verkehrsthemen gibt es weiterhin - aber auch Leute, die sich drum kümmern

Das deutliche Ergebnis beim Bürgerentscheid im Herbst habe sie überrascht, berichtete Fred Langer, zweiter Vorsitzender der Bürgervereinigung. Jetzt müsse man sich zwar an die Umsetzung des Mobilitätskonzepts machen, doch das übernehme man in anderen Funktionen, erklärte Langer. Er befürwortete die Auflösung genauso wie Schriftführer Robert Wiechmann, der auch für die Grünen im Holzkirchner Gemeinderat sitzt. „Mission accomplished“, fasste Wiechmann zusammen – die Mission sei erfüllt. Dennoch gebe es andere Verkehrsthemen, um die sich etwa der Bund Naturschutz kümmere wie auch der Arbeitskreis Verkehrsberuhigung, den der Grünen-Ortsverband jüngst gründete.

Wiechmann kritisiert Müller: „Kleinkindliches Verhalten“

Dass das Thema Umfahrung die Vereinsmitglieder dennoch weiterhin umtreibt, zeigte die Diskussion um die Debatte, die Hubert Müller (FWG) vor Kurzem anstieß. Müller hatte vom Verkehrsministerium die Bestätigung erhalten, dass ein Bürgerentscheid für die Straßenplanung nicht rechtsverbindlich sei. Er forderte daraufhin die Überprüfung weiterer, auch älterer Trassenvarianten (wir berichteten). Dem Vorstoß, den er als „kleinkindliches Verhalten“ bezeichnete, erteilte Wiechmann eine Absage: Das Staatliche Bauamt Rosenheim habe klar gesagt, dass gegen den Willen der Holzkirchner Bürger nicht gebaut werde. Jetzt eine weitere Trassenprüfung zu fordern, bedürfe eines „gewissen Maßes an Unverschämtheit“, urteilte der Grünen-Gemeinderat. Eine Wacht müsse es indes weiterhin geben, das übernehme das Bündnis Beste Gegend, dem auch Langer als einer von zwei Sprechern angehört. Dieser gab den Vereinsmitgliedern mit, sie mögen weiterhin ruhig schlafen, eine Umfahrung werde es nicht geben.

Vereinigung wird aufgelöst - nach 45 Jahren

Zwölf Mitglieder stimmten schließlich für die Aufhebung, ein Mitglied enthielt sich. Geld, das die Vereinigung binnen Jahresfrist – so lange muss der Verein aus rechtlichen Gründen noch existieren – noch besitzt, soll zunächst in die Pflanzung eines Baumes investiert und der Rest dann an den Bund Naturschutz gespendet werden, so der Wille der Mitglieder.

Die Vereinigung wurde 1978 gegründet und hat sich mehrmals gegen geplante Straßenbauprojekte engagiert. Erfolgreich war der Kampf gegen die große Westumgehung, weniger Erfolg hatten die Mitglieder in Sachen Nordspange.