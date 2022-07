Nach drei Jahren wieder: Marktplatz verwandelt sich in großen Biergarten

Von: Andreas Höger

Teilen

So wie hier 2018 können sich Jung und Alt am Samstag beim Marktplatzfest eine Brotzeit genehmigen (Archivbild). © Andreas Leder

Nach drei Jahren Pause verwandelt sich der Marktplatz Holzkirchen wieder in einen riesigen Biergarten. Der Burschenverein Holzkirchen-Erlkam lädt am Samstag, 23. Juli, zum Marktplatzfest ein. Gefeiert wird ab 11 Uhr, abends in einer neuen und überdachten Bar.

Holzkirchen – Florian Schwarz seufzt. Ja, 2019, da wären er und manche Mitstreiter des Burschenvereins Holzkirchen-Erlkam gerne gelenkig gewesen und hätten sich in den Allerwertesten gebissen. Weil die Meteorologen damals Regen prophezeiten, sagten die Burschen ihr lange geplantes Marktplatz-Fest ab. „Und dann wurde es doch ein trockener und schöner Tag, aber wir hatten kein Fest“, erinnert sich Schwarz.

Lang ist’s her. Auf die Niete in der Wetter-Lotterie folgten zwei Pandemiejahre, in denen an große Feste sowieso nicht zu denken war. Jetzt aber könnten die Vorzeichen kaum besser stehen: Am Samstag, 23. Juli, laden die Burschen nach dreijähriger Pause wieder zum Holzkirchner Marktplatzfest ein. „Der größte und schönste Biergarten des Orts“, wie es in der Ankündigung heißt, lockt bereits um 11 Uhr in die Ortsmitte. Gefeiert werden darf bis in die Nacht.

Erwartet werden bis zu 1500 Besucher

Das Wetter wird diesmal kein Spielverderber sein, glaubt Schwarz: „Für Samstag sind 13 Sonnenstunden angesagt.“ In der Hitze schmoren muss deswegen aber niemand. 35 Vereinsmitglieder werden den Marktplatz unter anderem mit Sonnenschirmen beschatten. Laut Schwarz ist man auf bis zu 1500 Besucher vorbereitet.



Bis 14 Uhr wird Mittagstisch serviert, ausgeschenkt wird Augustiner-Bier. Neben Grillfleisch und Grillwürsten gibt es auch vegetarische Gerichte. Die musikalische Begleitung übernimmt die Blaskapelle des Spielmannszugs Holzkirchen, zudem hat der Trachtenverein drei Einlagen zugesagt. Um 14 Uhr wird Bürgermeister Christoph Schmid die Sieger des Stadtradlns küren. Kinder können sich bei der Eishockey-Torwand des ESV versuchen. Um Kaffee und Kuchen kümmert sich der Dirndlverein Warngau. Den Dirndlverein Holzkirchen habe man zuerst angefragt, sagt Schwarz. „Die hatten aber leider nicht genug Personal.“



Ab 18 Uhr erwartet die Besucher Stimmungsmusik der Band „The Rockable“. Für den Barbereich haben sich die Burschen heuer etwas Neues einfallen lassen. „Er wird überdacht sein und es gibt einen neuen Standort“, kündigt Schwarz an.



Der Aufbau beginnt am Freitag in der Früh. Der Marktplatz wird deswegen von Freitag bis Sonntagabend gesperrt. Ebenfalls gesperrt ist während des Fests am Samstag die Straße vor dem Rathaus.

Übrigens: Alles aus der Region gibt‘s jetzt auch in unserem regelmäßigen Holzkirchen-Newsletter.