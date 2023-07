Nach Familienzeit zurück in den Job: Expertinnen in Holzkirchen geben Tipps

Von: Bettina Stuhlweißenburg

Beraterinnen: Monika Grün (l.) und Melanie Rössler sind Beauftragte für Chancengleichheit. © Agentur für Arbeit Rosenheim

Nach der Babypause oder der Pflege von Angehörigen zurück in den Job: Für viele Arbeitnehmer tun sich dabei Fragen auf. Zwei Expertinnen aus Holzkirchen beraten gern.

Holzkirchen – Nach der Babypause oder der Pflege von Angehörigen zurück in den Job: Für viele Arbeitnehmer tun sich dabei Fragen auf. Damit der Wiedereinstieg gelingt, bietet die Agentur für Arbeit Rosenheim den Sprechtag „Wiedereinstieg nach Familienzeit“ an – erstmals vor Ort in Holzkirchen. Hier geben die Beauftragten für Chancengleichheit am Arbeitsmarkt, Monika Grün (44) und Melanie Rössler (41), Tipps rund um die Rückkehr ins Erwerbsleben.

Frau Grün, Frau Rössler, warum braucht es eine spezielle Beratung für Wiedereinsteiger nach der Familienpause?

Monika Grün: Durch eine Familienphase verändert sich die Lebenssituation, und das hat Auswirkungen auf das Berufsleben. Männer und Frauen, die nach einer solchen Phase wieder einsteigen wollen, müssen vieles bedenken. Sie sind häufig von Unsicherheiten geplagt: Schaffe ich diese Doppelbelastung? Werde ich den Anforderungen des Arbeitsalltags gerecht?

Kinder ab einem Jahr haben ein Recht auf einen Betreuungsplatz, und der Arbeitsplatz wird Arbeitnehmern während der Elternzeit freigehalten. So kompliziert kann die Rückkehr doch nicht sein.

Melanie Rössler: Wir rechnen mit Fragen, die sich um die bereits genannten Unsicherheiten drehen. Die Problematik beim Wiedereinstieg ist, dass der Arbeitsplatz häufig in Vollzeit freigehalten wird. Die Möglichkeiten von Arbeitgebern und Arbeitnehmern bei der Höhe und Ausgestaltung der umsetzbaren wöchentlichen Stundenanzahl können differieren. Manchmal sind Teilzeit-Optionen eingeschränkt. Und erfahrungsgemäß kehren Männer häufiger nach einer kürzeren Elternzeit zurück in ihren Vollzeitjob, wohingegen sich die Frauen über einen längeren Zeitraum der Familie widmen.

Welche Fragen stellen Wiedereinsteiger nach der Babypause oder Angehörigen-Pflege ihrer Erfahrung nach am häufigsten?

Grün: Ich suche eine Teilzeitstelle. In meinen alten Beruf möchte oder kann ich nicht zurück, weil er in Vollzeit oder zum Pendeln zu weit entfernt ist. Außerdem hören wir oft: Ich bin so lange aus dem Berufsleben raus und möchte nun etwas ganz anderes machen. Welche Möglichkeiten habe ich?

Was empfehlen Sie jobsuchenden Eltern: kleine Kinder erwähnen oder verschweigen?

Rössler: Wir empfehlen immer ganz klar, offen mit der Situation umzugehen. Nichts ist schlechter, als eine neue Arbeitsbeziehung mit einer Verheimlichung oder gar einer Unwahrheit zu beginnen. Viel positiver und authentischer ist es doch, bereits in der Bewerbung zu erwähnen, von wann bis wann die Kinder betreut sind und wer im Falle von Kita-Streik oder Krankheit einspringt. Das zeigt, dass man sich Gedanken gemacht hat und gut vorbereitet ist, sodass der Wiedereinstieg gut gelingen kann.

Wie gut sind die Arbeitsmarktchancen für jobsuchende Eltern derzeit?

Grün: Der Arbeitsmarkt hat sich verändert. Somit bietet er gerade auch für Wiedereinsteigerinnen und Wiedereinsteiger mehr Flexibilität, zum Beispiel in Form von Homeoffice.

Welche Unterlagen sollen Ratsuchende zum Sprechtag mitbringen?

Rössler: Es müssen keine Unterlagen mitgebracht werden. Jeder oder jede, der oder die sich angesprochen fühlt – auch die, die sich bis jetzt noch nicht an das Thema Wiedereinstieg rangetraut haben – können uns am Montag für eine kostenlose und unverbindliche Beratung aufsuchen.

Der Sprechtag

„Wiedereinstieg nach Familienzeit“ findet am Montag, 3. Juli, von 9 bis 11.30 Uhr, in der Agentur für Arbeit in Holzkirchen (Herdergarten 2) statt. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich. Neben Grün und Rössler ist Berufsberaterin Susanne Dichtl vor Ort, die an diesem Vormittag speziell zu Neu- und Umorientierungen berät.

