Nach Kita-Brand: Chance auf teilweise Öffnung

Von: Katrin Hager

Noch abgehängt: Die Salamandergruppe der Kinderland-Kita, wo das Feuer an Allerheiligen ausbrach, muss neu gebaut werden. Andere Räume könnten aber weiter genutzt werden – womöglich schon demnächst. © Thomas Plettenberg

Vor gut drei Wochen schlug der Feuerteufel zu, die Kinderland-Kita in Holzkirchen brannte lichterloh. Nun könnte sie teilweise wieder bezogen werden – wenn die Eltern das wollen, kündigen Gemeinde und Betreiber im Pressegespräch an.

Holzkirchen – Es war ein Schock hoch zwei. Erst stand am Allerheiligen-Abend die Kita Kinderland an der Erich-Kästner-Straße in Flammen, die Feuerwehren Holzkirchen, Föching, Hartpenning, Otterfing und Valley kämpften bis in die Nacht gegen das Feuer und die Glut, die sich in der Dachdämmung voranfraß und in der Nacht zum 4. November von Windböen noch einmal entfacht wurde. Dann stellte sich heraus, dass die Einrichtung absichtlich angezündet worden sein muss. Die Kripo ermittelt wegen vorsätzlicher Brandstiftung, neue Erkenntnisse sind bislang nicht bekannt. Zum Schreck kamen der Schaden, dessen Höhe laut Bürgermeister Christoph Schmid noch immer nicht näher beziffert werden kann, und für die Eltern sowie das Team der Kita jede Menge Organisationsaufwand.

Die zwei Hortgruppen schlüpften inzwischen in der Mittagsbetreuung an der Interims-Mittelschule unter. „Eine wunderbare Lösung“, meint Petra Götzenberger, Geschäftsführerin der Kinderland GmbH, die die Kita der Marktgemeinde mit 162 Plätzen betreibt. Deutlich unangenehmer ist die Lage für die Eltern der Kleineren, die gruppenweise in die Kinderland-Einrichtungen in Bad Tölz (eine Krippen- und zwei Kindergartengruppen) sowie Sauerlach (zwei Kindergartengruppen) zogen. Anders ging es nicht, erklärt Schmid. Die Hilfsbereitschaft war zwar riesig, der Gemeinde wurden viele Interimsräume angeboten. Das Problem: „Die Räume müssen vom Landratsamt abgenommen werden. Und wenn die Barrierefreiheit nicht gegeben ist, funktioniert das nicht.“

Weite Fahrwege für Eltern

Besonders belastend ist die Situation für zwölf Familien, die Kinder in verschieden Gruppen haben. „Sie fahren täglich erst nach Tölz, dann nach Sauerlach und dann zur Arbeit – machen wir uns nichts vor, das ist eine große Belastung“, sagt Götzenberger. „Der Wunsch ist groß bei Eltern und Mitarbeitern, wieder alle Gruppen an einem Standort zu haben.“

Aktuelle Infos zum Sachstand nach dem Kita-Brand gaben (v.r.) Kinderland-Geschäftsführerin Petra Götzenberger, Bürgermeister Christoph Schmid und Johann Löffler, Fachbereichsleiter Kita-Schule im Rathaus. © Stefan Schweihofer

Chance auf baldige Teilöffnung tut sich auf

Dafür tut sich nun eine Chance auf. Obwohl es noch viel zu tun gibt nach dem Brand. In den leicht abschüssigen Räumen zur Rosenheimer Straße haben die Löscharbeiten einen Wasserschaden hinterlassen. Eine Fachfirma versucht, Wände und Estrichboden im Schiebe-Zug-Verfahren trockenzulegen, damit sich kein Schimmel bildet. „Das wäre der Super-GAU“, so Schmid. „Dann müssten wir die Einrichtung sperren.“ Etwa fünf Wochen dürfte die Trocknungsprozedur dauern. Die Salamander-Gruppe, wo das Feuer ausbrach, muss komplett neu errichtet werden. Das wird dauern. Bis dahin bekommt sie ein stabiles provisorisches Holzdach, die Balkenkonstruktion wurde abgestützt, am Montag eine Wand mit Tür eingesetzt. Sie trennt den baufälligen Bereich ab von den noch brauchbaren Gruppen- und Funktionsräumen.

Ob eine Nutzung dort infrage kommt, hängt von der Belastung durch Rückstände von Brand und Löscharbeiten ab. Die scheint es aber nicht zu geben: Eine sogenannte Wischprobe, die am 4. November in den nicht direkt vom Brand betroffenen Räumen genommen wurde, sei im toxikologischen Befund komplett unauffällig gewesen, erklären Schmid und Götzenberger. Eine weitere Wischprobe soll nach der Baureinigung erfolgen. Das Ergebnis wird für 5. Dezember erwartet, mit einer Belastung rechnet die Gemeinde nicht. „Wenn wir den Verfahrensweg einhalten, sagt mir die Versicherung, dass wir erst ab 5. Dezember reinkönnen“, erklärt Schmid.

Elternabend kurzfristig anberaumt

Es könnte schneller gehen – dem müssten allerdings die Eltern explizit zustimmen. Die Kinder würden dann in den nicht vom Brand betroffenen Räumen in einem gruppenoffenen Konzept betreut. Dadurch bräuchte nicht jede Gruppe einen eigenen Raum.

Gemeinde und Kinderland haben kurzfristig für den heutigen Mittwoch einen Elternabend anberaumt, um Mütter und Väter direkt zu informieren und mit ihnen die Optionen zu beraten. Niemand werde gezwungen, sein Kind in der Kita an der Erich-Kästner-Straße abzugeben, versichern Schmid und Götzenberger.

Zwar hätten die meisten Eltern Verständnis für die Ausnahmesituation gezeigt, dennoch mussten Gemeinde und Betreiber viel Kritik einstecken. Vor allem, dass alles nicht schnell genug gehe. „Es ging wirklich nicht schneller“, betont Schmid. Jeden Tag sei man seit dem Brand mit der Kita befasst. Auch das Landratsamt als Fach- und Rechtsaufsicht sei „binnen Stunden“ bereit für Begehungen gewesen, ergänzt Johann Löffler, Leiter des Fachbereichs Kita-Schule im Rathaus. „Das Kindeswohl muss gewährleistet sein“, betont Götzenberger, „bei allem Verständnis für die Eltern.“