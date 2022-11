Nach Kita-Brand: Rückkehr am Montag?

Die „Kinderland“-Kita in Holzkirchen nach dem Brand an Allerheiligen. Jetzt muss das Gebäude wieder instandgesetzt werden. © Thomas Plettenberg

Nach dem Brand der Kinderland-Kita in Holzkirchen standen Geschäftsführung und Gemeinde vor der Mammut-Aufgabe, eine Ersatzbetreuung für 170 Kinder auf die Beine zu stellen. Am Montag könnten die meisten von ihnen nun wieder in ihre Kita zurückkehren.

Holzkirchen – Seit dem verheerenden Brand in der Kinderland-Kita (wir berichteten) werden sieben Gruppen an anderen Standorten der Kinderland GmbH beziehungsweise in der Mittagsbetreuung der Holzkirchner Mittelschule betreut. Wann die betroffenen Kinder wieder in ihre angestammten Räume zurückkehren können, war Gegenstand eines Elternabends am Mittwoch.

Kinderland-Geschäftsführerin Petra Götzenberger und Bürgermeister Christoph Schmid (CSU) hatten die Eltern zu der Informationsveranstaltung eingeladen, um sie über die weiteren Schritte zu informieren und in die Entscheidungen einzubeziehen. Etwa 40 Familien folgten der Einladung, wie Götzenberger auf Nachfrage mitteilte. Trotz der für alle Beteiligten belastenden Situation war die Atmosphäre des Elternabends konstruktiv: „Die Eltern dankten uns dafür, dass wir so rasch eine alternative Betreuung anbieten konnten und sie so frühzeitig informiert haben“, berichtete Götzenberger.

Die Eltern haben nun – je nach Gruppe – verschiedene Betreuungsalternativen. Drei Gruppen könnten schon am Montag in ihre Gruppenräume an der Erich-Kästner-Straße zurückkehren. Das erfordert jedoch die explizite Zustimmung der Eltern, da eine offizielle Freigabe durch die Behörden noch nicht erfolgen kann. Wie berichtet, muss dafür zuvor eine weitere Probenentnahme stattfinden, um sicherzustellen, dass keine giftigen Rückstände mehr vorhanden sind. Die Probe ist für 5. Dezember vorgesehen. Götzenberger geht aber davon aus, dass die Räume schadstofffrei sind, da die bereits durchgeführten Proben unauffällig waren.

Alternativ könnten diese drei Gruppen ab 5. Dezember wieder in ihren Räumen betreut werden, dann, wenn die offizielle Freigabe samt Gutachten vorliegt.

Die Salamander-Gruppe dagegen, deren Raum von den Flammen komplett vernichtet wurde, müsste bei einer Rückkehr am Montag zusammen mit einer anderen Gruppe in Mensa, Bewegungs- und Counterraum betreut werden. Schließlich muss ihr Raum neu gebaut werden, und das dauert. Auch ab 5. Dezember hätten die Salamander am Standort Holzkirchen noch keinen eigenen Gruppenraum.

Alternativ könnten die Salamander bis zu den Weihnachtsferien im Kinderland in Bad Tölz bleiben. Das würde für viele Eltern zwar weiterhin einen längeren Fahrtweg bedeuten, hätte aber pädagogische Vorteile. Etwa ein stabiles Umfeld, in dem die Kinder den Advent in Ruhe erleben könnten. Nicht zuletzt, weil die örtlichen Voraussetzungen ideal sind. Ein eigener Gruppenraum, kindgerechte Toiletten und ein Ruheraum stehen unter anderem zur Verfügung. Für die Hasengruppe gelten die gleichen Bedingungen wie für die Salamander.

Welche der zur Wahl stehenden Betreuungsmöglichkeiten jetzt umgesetzt werden, entscheiden die Eltern nach dem Mehrheitsprinzip. „Wir haben dafür ein Online-Tool entwickelt, mit dem die Eltern abstimmen können“, erklärte Götzenberger. Die Abstimmung endet am heutigen Freitag, 10 Uhr.

Davon unberührt sind die beiden Hortgruppen, die in der Mittagsbetreuung der Holzkirchner Mittelschule untergekommen sind. Sie bleiben dort, bis die Trocknungsarbeiten in ihren Gruppenräumen an der Erich-Kästner-Straße abgeschlossen sind.

