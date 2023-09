Nach Primiz: Gläubige äußern sich kritisch

Primiziant Michael Korell spendet die Hostie. © MK

„Beschämend, untragbar und stigmatisierend“: Mit harten Worten haben sieben Holzkirchner Pfarrgemeinderäte die Einleitung der Kommunion bei der Primiz von Michael Korell kritisiert.

Holzkirchen –Das Wetter war herrlich, die Atmosphäre freundschaftlich, als Michael Korell im Juli auf dem Marktplatz seiner Heimatgemeinde Holzkirchen in Anwesenheit zahlreicher Gläubiger und Ehrengäste wie Landtagspräsidentin Ilse Aigner und Landrat Olaf von Löwis seine erste Heilige Messe feierte (wir berichteten).

Verfasser betonen Ökumene

Doch wie aus einem Leserbrief von zehn Holzkirchnern – darunter sieben Pfarrgemeinderatsmitglieder – an die Münchner Kirchenzeitung hervorgeht, trügte die friedliche Atmosphäre. Dem Brief zufolge störten sich die Unterzeichner an der Art, wie die Kommunion eingeleitet wurde: „Vor Beginn des Gottesdienstes wurde verlesen (und auch im Liedblatt abgedruckt): Wenn Sie nicht kommunizieren möchten oder können, überkreuzen Sie Ihre Arme, und Sie bekommen einen Segen.“ Bei der mündlichen Ansage sei außerdem hinzugefügt worden: „Weil sie zum Beispiel einer anderen Konfession angehören.“ Diese Worte empfinden die Unterzeichner des Leserbriefes als „anmaßend“ und „beschämend“. In Holzkirchen pflege man eine vertrauensvolle ökumenische Zusammenarbeit. „Dass die katholische Kirche eine Mahlgemeinschaft mit den evangelischen Mitchristen (leider) ablehnt, ist allgemein bekannt. Aber dass bei uns durch Gäste von auswärts Menschen nicht nur ganz explizit vom Kommunionempfang ausgeladen werden, sondern durch den Vorschlag mit den überkreuzten Armen auch noch öffentlich vorgeführt wurden, empfinden wir als untragbar und stigmatisierend“, schreiben die Verfasser.

Kirche soll einladend sein, nicht ausgrenzend

Explizit adressieren sie Kardinal Reinhard Marx und die Weihbischöfe: „Wir bitten Sie, diese Praxis mit den Worten zum Kommunionempfang zu überdenken. Wir möchten eine einladende Kirche und Gemeinde sein, keine ausgrenzende!“

Warum sich Bekenntnislose und Evangelische stigmatisiert fühlen könnten, wenn sie als solche kenntlich gemacht werden? Ob sich ein Konfessionsloser, dem die Kommunion ohnehin nichts bedeutet, wirklich ausgeschlossen fühlt? Warum sie ihre Kritik öffentlich in der Kirchenzeitung äußern, statt sich zum Beispiel per Brief an den Kardinal zu wenden?

Diese Fragen bleiben unbeantwortet: Die Verfasser wollen sich auf Nachfrage nicht zu ihrem Leserbrief in der Kirchenzeitung äußern. Es handle sich um eine „kircheninterne“ Angelegenheit, teilte Conny Plöckl mit.

