Nach Unfall an Bahnschranke: tagelange Zugverspätungen

Von: Bettina Stuhlweißenburg

Per Signal wird der Zugführer zum Halt vor dem Bahnübergang an der Tegernseer Straße aufgefordert. Er pfeift, sobald er losfährt. © Steffen Gerber

Der Bahnübergang an der Tegernseer Straße in Holzkirchen muss nach einem Unfall repariert werden. Bis dahin kommt es zu Verspätungen im Zugverkehr.

Holzkirchen - Es war ein Großprojekt, das Bahn, Bund und Freistaat rund eine Million Euro – und Verkehrsteilnehmer viele Nerven gekostet hatte: Die Sanierung des Bahnübergangs an der Tegernseer Straße in Holzkirchen. Erst seit Ende Oktober sind die Arbeiten abgeschlossen, die sich mit den Sanierungsmaßnahmen am Bahnübergang an der Miesbacher Straße abgewechselt und zu Staus und langen Wartezeiten an den Schranken geführt hatten.

Jetzt muss der Bahnübergang schon wieder repariert werden – in der Folge eines Unfalls am Dienstagabend (wir berichteten).

„Wir können aktuell noch nicht sagen, bis wann der Schaden repariert werden kann, da wir auf Materiallieferungen warten“, teilte eine Sprecherin der Deutschen Bahn auf Nachfrage mit. „Wir streben aber eine schnelle Instandsetzung im Laufe der kommenden Tage an.“

So lange die Reparatur durch die DB Netz AG noch nicht abgeschlossen ist, kommt es voraussichtlich zu Verspätungen im Zugverkehr. „Unsere Triebfahrzeugführer werden vor dem Bahnübergang Tegernseer Straße mittels eines Signals zum Halt vor dem Bahnübergang aufgefordert, da der Übergang bis zur Reparatur nicht technisch gesichert ist“, erklärt der Geschäftsführer der Bayerischen Regiobahn (BRB), Arnulf Schuchmann. „Der Zug muss dann vor dem Bahnübergang stehenbleiben, der Triebfahrzeugführer beobachtet den Verkehr und pfeift, sobald der Übergang für ihn sichtbar frei ist, und fährt dann in Schrittgeschwindigkeit bis etwa zur Mitte des Bahnübergangs.“ Sobald er dort angekommen sei, räume er den Bahnübergang schnellstmöglich. „Er gibt also Gas“, erklärt Schuchmann.

Weil der Bahnübergang an der Tegernseer Straße technisch mit dem an der Holzkirchner Straße zusammenhängt, kommt es auch dort zu Einschränkungen – wenn der Zug aus Richtung Schaftlach kommt. Dann quert der Zug auf die gleiche Weise wie an der Tegernseer Straße.

Wie berichtet, hatte am vergangenen Dienstagabend ein sturzbetrunkener Holzkirchner die noch neue Anlage mit seinem VW Golf gerammt. Der 44-Jährige beschädigte dabei unter anderem das Fundament des Bahnübergangs und den Schrankenantrieb schwer. Die Schadenshöhe lasse sich noch nicht abschließend beziffern, teilte eine Bahnsprecherin auf Nachfrage mit. Die Polizei schätzt den Schaden auf etwa 10 000 Euro.

