Nach Unfall bei Holzkirchen: Junge Radlerin gesucht

Die Polizei sucht eine junge Radfahrerin, die am Mittwoch bei Marschall in einen Unfall mit einem Pkw verwickelt war (Symbolbild).

Mädchen soll unvermittelt abgebogen sein

Eine junge Radfahrerin soll am Mittwoch in Marschall bei Holzkirchen einen Unfall verursacht haben, als sie unvermittelt abbiegen wollte. Nun sucht die Polizei das Mädchen und Zeugen.

Marschall – Die Polizei sucht nach einer jungen Radfahrerin, die am Mittwoch in einen Unfall verwickelt war. Wie die Polizei mitteilt, war eine Autofahrerin (21) aus Warngau gegen 7.40 Uhr auf der Staatsstraße 2573 von Lochham kommend in Richtung Holzkirchen unterwegs, als sie kurz nach Marschall eine Radfahrerin einholte.

Wie die Warngauerin später der Polizei schilderte, hatte sie schon zum Überholen angesetzt, als die Radlerin unvermittelt und ohne Schulterblick ein Handzeichen gesetzt habe und einfach nach links abgebogen sei. Die Pkw-Fahrerin konnte einen Zusammenstoß demnach nicht verhindern.

Beteiligte blieben augenscheinlich unverletzt

Augenscheinlich blieben alle Beteiligten unverletzt und tauschten keine Personalien aus. Die Autofahrerin stellte später aber einen Schaden in Höhe von etwa 100 Euro am Wagen fest und meldete den Unfall bei der Polizei.

Die sucht nun nach der Radlerin: Sie ist etwa 14 bis 16 Jahre alt, trug ihr langes rotes Haar offen, hatte einen gestreiften Schulrucksack bei sich und fuhr ein dunkles Stadtrad. Die Polizei bittet unter 0 80 24 / 9 07 40 um Hinweise.

