Nach verhinderter Umgehungsstraße: „Hartpenning muckt auf“ will wachsam bleiben

Teilen

Der neu gewählte Vorstand von „Hartpenning muckt auf“ mit (v.l.) Vorsitzendem Stefan Rank, Stellvertreter Florian Gierke, Kassier Johann Lohmayr und Schriftführer Erdal Karli. Nicht im Bild: Dritter Vorsitzender Anton Wohlschläger. © bey

Es gibt noch mehr zu tun, als Umgehungsstraßen im Süden Holzkirchens zu verhindern: Davon zeigte sich der Verein „Hartpenning muckt auf“ bei seiner Hauptversammlung überzeugt.

Hartpenning – Der Verein Hartpenning muckt auf will auch weiterhin aufmucken: Das zeigte sich in der nach Corona überfälligen Hauptversammlung des Vereins „Hartpenning muckt auf“ beim Neuwirt. Obwohl das formale Vereinsleben 2020 bis 2022 pandemiebedingt stockte, hatte Interimsvoritzender Stefan Rank von vielen Aktivitäten zu berichten. Der bisherige Zweite Mann des Vereins hatte sich im Juli 2020 nach dem plötzlichen Tod des rührigen Ersten Vorsitzenden Christoph Scholz in die Führung einarbeiten müssen, da die Pläne mit den verschiedenen Varianten für Umfahrungen im Süden Holzkirchens in eine heiße Phase gingen.

„Die bewegendste Aktion des letzten Jahres“ nannte Rank die im Luftbild wiedergegebene Schlange aus mehr als tausend Fahrzeugen, die sich am 29. Oktober 2022 im geplanten Trassenkorridor über die Wiesen und Feldern aneinandergereiht hatten – flankiert von vielen Radlern und Wanderern, die mit gegen eine neue Straße auf dieser Strecke protestierten. Dies war nur der Höhepunkt einer ganzen Reihe von Unternehmungen der „Mucker“, um das „beispiellose“ Ergebnis des Ratsbegehrens mit 7297 Wählern bei 12 933 Wahlberechtigten (für ein Ratsbegehren sensationelle 56,42 Prozent) mit einem klaren Nein zu beiden Vorschlägen herbeizuführen.

Viele Engagements und Hilfe durch eine Werbeagentur

Aus dem Kassenbericht von Johann Lohmayr gingen viele weitere Engagements des mittlerweile mit anderen gegründeten Bündnisses „Beste Gegend“ hervor: 75000 Online-Kontakte auf die Bilder und Videos auf Instagram, Facebook und Homepage, 20 000 Faltblätter, 1000 Aufkleber, acht Großflächenplakate, 30 große Werbebanner, zahlreiche Werbestände beim Wochenmarkt, Einkaufsbeutel und 100 T-Shirts für Marktlauf-Teilnehmer. Dank eines ungenannten Sponsors habe „Hartpenning muckt auf“ professionelle Unterstützung durch eine Werbeagentur bekommen.

Rank hob hervor, dass aus den Reihen der 118 Mitglieder mit ihren vielfältigen Talenten und Erfahrungen sowie dem konstruktiven Miteinander immer wieder großartige Ideen und praktisches Tun für die gemeinsamen Ziele zusammengekommen seien.

Das will der Verein weiterhin nutzen. Trotz der Absage an die Umgehungsstraßen wollen die Mitglieder nicht recht an ein Aus für diese Trassen glauben und auf der Hut bleiben. Zur Verbesserung der Durchfahrtssituation in Großhartpenning strebt der Verein Tempo 30 nebst Dauerblitzer, ein Nachtfahrverbot für Lkw sowie Querungshilfen an den beiden Ortsausgängen an. Hinzu kommen solle ein Gehweg von Großhartpenning bis Bad Tölz im Nachbarlandkreis.

Verein wünscht sich Belebung der Ortsmitte

Für die Ortsmitte in Großhartpenning wünscht sich der Verein eine Ertüchtigung und Nutzung der alten Schule, für Kleinhartpenning einen Treffpunkt anstatt des aufgegebenen letzten Wirtshauses, für beide Orte eine Unterstützung des „Radentscheids Bayern“. Um weitere Anregungen zu sammeln, will Rank noch zu einem eigenen Treffen einladen.

Bei den Neuwahlen unter der Leitung von Wolfgang Huber stand die neue Führungsriege des Vereins innerhalb weniger Minuten per einstimmiger Akklamation fest: Erster Vorsitzender wird Stefan Rank, neuer Zweiter Vorsitzender Florian Gierke. Wiedergewählt wurden Dritter Vorsitzender Anton Wohlschläger, Kassier Johann Lohmayr und Schriftführer Erdal Karli.

Der Schwung soll laut Rank anhalten: „Ich bin fasziniert von dem, was da von den vielen Beteiligten auf die Beine gestellt worden ist, und so wollen wir weitermachen!“

bey