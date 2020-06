Nach Zwangspause: Fools-Kino hofft auf mehr Besucher

Das Fools-Kino Holzkirchen hat nach der Corona-Zwangspause wieder geöffnet. Allerdings saßen mehr Kuscheltiere als Zuschauer im Saal.

Eigentlich sollten Marienkäfer, Schwein, Löwe und Co. zwischen den Besuchern sitzen, damit diese in Corona-Zeiten genug Abstand voneinander halten. Doch so richtig nötig waren die Kuscheltiere als Platzhalter nicht: Mit gerade mal sieben Besuchern in der 18 Uhr-Vorstellung und fünf in der um 20.30 Uhr hat das Fools-Kino Holzkirchen wieder seinen Betrieb nach der Zwangspause aufgenommen.

„Das war sehr, sehr mau“, bedauert Betreiber Thomas Modlinger. Große Gewinne mache man damit nicht.

Trotzdem freute er sich, unter den Mund-Nasen-Masken einige Stammgäste zu erkennen. „Es ist schön, dass sie uns die Treue halten, und es tat gut, wieder mal mit ihnen zu reden.“

Modlinger hofft, dass sich noch vor der Sommerpause mehr Leute ins Kino trauen und das Geschäft wieder anläuft. „Es wäre ja richtiges Kinowetter.“ Pärchen müssen übrigens nicht durch ein Kuscheltier getrennt werden: Sie dürfen im Fools-Kino im sogenannten „Love-Chair“ miteinander kuscheln.