„Nahtlos, bezahlbar, emissionsarm“: Holzkirchens neue Mobilitätsmanagerin im Interview

Der Radverkehr bildet einen Schwerpunkt in ihrer Arbeit: Melanie Buchner startet als Mobilitätsmanagerin. © aw

Holzkirchen hat eine neue Mobilitätsmanagerin: Im Interview spricht Melanie Buchner übers Radeln und die Südspangen-Debatte, Belastungen und Chancen.

Holzkirchen – Natürlich sammle sie selbst fleißig Kilometer, sagt Melanie Buchner: Immerhin läuft aktuell die letzte Woche der Aktion Stadtradeln, bei dem sich auch die Gemeinde Holzkirchen beteiligt. Mehr als 130 000 Kilometer sind dabei schon zusammengekommen. Eine Zahl, die Buchner freuen dürfte, denn sie ist seit Mai die neue Mobilitätsmanagerin im Rathaus. Das Stadtradeln begleitet sie dabei auch mit ihrer „kreativen Ader“, erzählt Buchner. Auf Instagram ist sie aktiv und schreibt im Newsletter über die Vorteile des Radelns. Dass sie sich beruflich einmal mit dem Radverkehr beschäftigt, war eigentlich gar nicht ihr Ziel, verrät die 27-Jährige. Die studierte Wirtschaftsingenieurin plante, in die Autobranche einzusteigen. Doch dann beschäftigte sie sich mit nachhaltiger Mobilität auf dem Land und landete schließlich in Holzkirchen. Wir sprachen mit Buchner über ihre neue Arbeit.

Frau Buchner, was steht konkret an Maßnahmen und Schwerpunktsetzungen in Ihrer Arbeit als Mobilitätsmanagerin an?

Melanie Buchner: „Neben Maßnahmen des betrieblichen Mobilitätsmanagements wie der Eruierung des Dienstrad-Leasings und der Einführung einer Fuhrpark-App beteilige ich mich an der Entwicklung des Marketingkonzepts für die beiden Ortsbusse. Ab kommenden Herbst ergänzt ja ein On-demand-Bus die Linie 1. Zudem darf ich auch die Themenbereiche Energie und Umwelt übernehmen. Hier koordiniere ich den Arbeitskreis Energie und betreue unsere Blühwiesen.“

Welche Herausforderungen sehen Sie für das Mobilitätsmanagement in Holzkirchen?

Melanie Buchner: „in Ziel ist es, wie im Autoverkehr auch im öffentlichen Verkehr ein nahtloses, bezahlbares und möglichst emissionsarmes Mobilitätsangebot über Holzkirchen hinaus zu schaffen. Doch es fehlen Schnittstellen und Standards, um vor allem Mobilitätsangebote der ersten oder letzten Meile in bestehende Plattformen zu integrieren. So werden die Bestrebungen Holzkirchens, nutzerfreundliche Mobilitätsangebote zu schaffen, gelähmt. Beispiele sind etwa Pendlerfahrräder oder die Buchung des Ortsbusses direkt in der MVV-App. Herausforderungen für das Mobilitätsmanagement bestehen überwiegend in der Aufteilung von Verantwortlichkeiten, Wissen und Kompetenzen. Zusammenhängende, übergreifende und abgestimmte Konzepte sind die Grundlage, um eine flächendeckende Mobilität in Deutschland und auch in Holzkirchen zu ermöglichen.“

Kann sich aus dem aktuell diskutierten Ratsbegehren für eine Südumfahrung eine rad- und fußgängerfreundlichere Kommune entwickeln – und wenn ja: wie?

Melanie Buchner: „Auf beiden Seiten, für und gegen die Südumfahrung, gibt es nachvollziehbare Argumente, ein Aber bleibt jedoch immer. In einem Punkt dürfte allerdings Einklang herrschen: Der andauernde Verkehr in und durch Holzkirchen stellt eine große Belastung für den Ortskern dar. Teil des Problems ist dabei auch der motorisierte Verkehr, der nicht nur auf andere Straßen verschoben, sondern bestenfalls vermieden werden sollte. In diesem Kontext ist für mich vor allem die Stärkung des Umweltverbundes von hoher Bedeutung. Im integrierten Mobilitätskonzept von 2017 haben die Verkehrsexperten ein Verlagerungspotenzial in Höhe von 50 Prozent vom Auto auf öffentliche Verkehrsmittel, Rad- und Fußverkehr für Holzkirchen festgestellt. Also ja, ich sehe Chancen für ein rad- und fußgängerfreundlicheres Holzkirchen, mit oder ohne Südumfahrung. Diese Entscheidung überlasse ich den Holzkirchner Bürgern.“

Welche Maßnahmen sehen Sie als wichtig an, um den Radverkehr in Holzkirchen zu fördern?

Melanie Buchner: „Der Bereich Radverkehr ist seit dem Jahr 2012 fest in der Standortförderung Holzkirchen verankert. Es handelt sich dabei um ein intensiv zu bearbeitendes Thema, weshalb beschlossen wurde, dass der Radverkehr künftig einen eigenen Schwerpunkt bilden wird. Der Bereich Radverkehr bleibt aber Teil der Standortförderung, und es wird weiterhin regen Austausch zum Mobilitätsmanagement geben.“

Wie stehen die Chancen, den Bereich um Rathaus und Marktplatz in seiner Aufenthaltsqualität zu verbessern? Stichwort autofreie Zone.

Melanie Buchner: „Die Umgestaltung des Marktplatzes ist als ein eigenes Projekt aufgebaut. Die Standortförderung Holzkirchen ist im Projektteam vertreten. Im ersten Schritt werden im September Bürger befragt und haben die Möglichkeit, die aus ihrer Sicht wichtigen Punkte für das neue Herzstück Holzkirchens zu benennen. Als Mobilitätsmanagerin stehe ich im weiteren Projektverlauf bei konkreten Fragestellungen rund um das Thema Mobilität jederzeit zur Verfügung.“

Andreas Wolkenstein.