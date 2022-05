Neuanmeldungen: Gymnasium Holzkirchen weist erstmals keine Schüler ab

Von: Christian Masengarb

Am Gymnasium Holzkirchen haben sich heuer weniger Schüler anmelden wollen als im Vorjahr. Erstmals musste die Schule deswegen niemanden abweisen. An der Realschule melden sich hingegen immer mehr Schüler mit Gymnasialberechtigung.

Holzkirchen – Ein Direktor atmet auf: Erstmals seit dem Start der Schule 2014 ist am Staatlichen Gymnasium Holzkirchen für die 5. Klassen im kommenden Schuljahr keine dreistellige Zahl angemeldet worden. 99 Mädchen und Buben wurden angemeldet. Für Schulleiter Axel Kisters kein Anlass zur Sorge, sondern zur Erleichterung: „Erstmals seit Bestehen der Schule mussten wir niemanden abweisen.“

Gymnasium Holzkirchen

Die Zahl der Anmeldungen lag bislang immer um die 120. Der Run auf das neue Holzkirchner Gymnasium hat die Schule schnell an ihre Grenzen gebracht. Sie bekommt bereits einen Erweiterungsbau für rund 2,3 Millionen Euro zwischen Turnhalle und Erich-Kästner-Straße. Zum Beginn des neuen Schuljahrs sollen dort vier weitere Klassenzimmer zur Verfügung stehen. Voriges Jahr mussten mangels Platz sogar Schüler aus den direkten Holzkirchner Nachbargemeinden Warngau und Valley abgewiesen werden, nur einzelne Geschwisterkinder konnten kommen. Entscheidungen, die oft für Tränen sorgten. „Ich bin froh, dass wir das heuer niemanden enttäuschen müssen“, sagt Kisters, „diese Gemeinden gehören doch zu unserer Region.“ Auch aus Grenzgemeinden der Nachbarlandkreise München und Rosenheim – Sauerlach, Brunnthal, Feldkirchen-Westerham – kamen abermals einige Anmeldungen. Heuer bekommen sie tatsächlich eine Zusage.

Woran der Rückgang liegt, kann Kisters nicht sagen. Eine Nachfrage bei der Grundschule, aus der die meisten Fünftklässler des Staatlichen Gymnasiums Holzkirchen kommen, habe ergeben, dass der Jahrgang dort ungewöhnlich klein war. Das müsse aber nicht für alle Grundschulen gelten. Womöglich seien auch die Anmeldungen an der Realschule gestiegen.

„Den Erfolg einer Schule messe ich ohnehin nicht an der Zahl der Anmeldungen“, sagt der Direktor. Die Lage heuer gibt ihm die Möglichkeit, kleinere Klassen zu bilden. Auch wenn rechnerisch mit 99 Kindern drei Klassen mit dem Maximum von 33 Schülern möglich wären, will Kisters den Jahrgang lieber in vier Klassen mit kleinerer Schülerzahl aufteilen. „Das gibt uns pädagogisch neue Möglichkeiten.“

Realschule Holzkirchen

Ebenfalls zufrieden mit den Anmeldungen ist Joachim Fischer, Schulleiter der Realschule Holzkirchen. 111 Schüler werden die neuen vier fünften Klassen seiner Einrichtung besuchen. Das entspricht fast exakt den Anmeldungen der beiden Vorjahre, in denen jeweils 110 Schüler an die Realschule gewechselt waren. „Das ist optimal für uns“, sagt Fischer. „Wir bekommen gut überschaubare Klassen mit je um 27 Schülern.“

Einen Trend erkennt Fischer darin, wie viele Schüler mit Gymnasialberechtigung sich für seine Realschule eingeschrieben haben: Über 60 Prozent der neuen Fünftklässler hätten auch ans Gymnasium wechseln dürfen. Für Fischer ein Erfolg der Durchlässigkeit des Schulsystems: „Die Eltern sagen: ,Meinem Kind stehen nach der 10. Klasse noch alle Türen offen. Es kann zum Beispiel an die Fachoberschule wechseln und die Allgemeine Hochschulreife erwerben.‘“ Diesen Weg entdeckten viele.

Wie viele ukrainische Schüler im Herbst in den fünften Klassen der Realschule sitzen werden, ist noch offen. 20 Ukrainer besuchen derzeit deren Willkommensgruppe. Betreut werden sie von fünf externen Lehrkräften, unter anderem einer pensionierten Gymnasiallehrerin, einer ukrainischen Englischlehrerin und Lehrkräften, die Deutsch als Fremdsprache unterrichtet haben. Freitags hospitieren die Schüler in Regelklassen. „Wir haben ein sehr gutes Programm, mit dem die Kinder die Sprachbarriere schnell überwinden“, sagt Fischer. Ob ukrainische Schüler im September in Regelklassen wechseln, sei aber nicht absehbar; auch, weil je nach Kriegsverlauf einige bis dahin wieder in ihre Heimat gezogen sein könnten.

Auch abgesehen von den Neuanmeldungen blickt Fischer optimistisch aufs neue Schuljahr. Die Zahl der Erkrankungen bei Lehrern sei mit sinkender Corona-Inzidenz zurückgegangen und die Normalität halte langsam Einzug im Schulhaus. ag/mas