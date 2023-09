Neue Anreize, ein E-Auto zu leihen: VW ID.3 wartet am Rathaus auf Buchungen

Von: Andreas Höger

Nagelneu und klimafreundlich: Ein VW ID.3 kann ab sofort über das E-Carsharing der Marktgemeinde und ihres Partners Mainova AG ausgeliehen werden. © Marktgemeinde

Mit einem nagelneuen Auto und einer einfacheren Registrierung setzt der Markt Holzkirchen einen frischen Anreiz, sein E-Carsharing zu nutzen. Der VW ID.3 kann stundenweise, tage- oder wochenweise geliehen werden. Für den Verleih-Service hat das Rathaus einen neuen Partner gefunden.

Holzkirchen – Den Anfang machte im Dezember 2018 ein Renault Zoe, nach wenigen Monaten übernahm ein Nissan Leaf. Fast vier Jahre lang bietet die Marktgemeinde Holzkirchen bereits ein E-Carsharing an – als Mobilitäts-Option besonders für Holzkirchner, die auf ein eigenes Auto verzichten. Jetzt zündet das Projekt, ein E-Auto leihweise zu nutzen, eine neue Stufe: Ab sofort wartet ein fabrikfrischer VW ID.3 hinter dem Rathaus auf Ausfahrten. Neu ist nicht nur das Auto, sondern auch die Registrierung. „Anmeldung und Buchung laufen jetzt deutlich einfacher“, sagt Eva-Maria Schmitz, Leiterin der Standortförderung im Rathaus.

Den frischen Schwung bringt der neue Partner mit. Der alte E-Carsharing-Anbieter der Holzkirchner, die Mer GmbH, verkaufte erst Anfang September seine Carsharing-Sparte an Mainova, einen großen Energiedienstleister in Frankfurt am Main. Vor fünf Jahren stieg Mainova in den E-Carsharing-Markt ein, das Buchungssystem „Hop-On Sharing“ wurde bundesweit ausgerollt. Davon profitieren jetzt auch die Holzkirchner. „Ein großer Vorteil für Kunden ist, dass man die App bundesweit nutzen kann“, sagt Schmitz. Darüber lassen sich etwa auch E-Autos von eSeeShare am Tegernsee ausleihen.

Das bisher in Holzkirchen etwas mühsame Registrieren über Nutzerkarte und Führerschein-Beglaubigung fällt jetzt weg. Nach der Online-Registrierung erfolgt die Leihe wahlweise über die Apps Hop-On oder Moqo. Ist das E-Auto verfügbar, kann es gebucht werden. Entsperrt wird es via Smartphone. Der ID.3 steht auf dem Parkplatz hinter dem Rathaus, dorthin muss der Wagen auch zurückgebracht und an die dortige Ladestation angeschlossen werden.

Eine Stunde Ausleihen kostet acht Euro; 100 Kilometer sind frei, für jeden weiteren Kilometer werden 19 Cent berechnet. Die Tagespauschale liegt bei 52 Euro. Neu ist der Wochenend-Tarif für 99 Euro (freitags 16 Uhr bis montags 9 Uhr, 300 Freikilometer). Die Reichweite des Fünfsitzers (204 PS) gibt das Rathaus mit rund 450 Kilometern an. „Mit unserem neuen E-Auto ist man auf jeden Fall umweltfreundlich unterwegs“, betont Schmitz.

Ankermieter des Wagens bleibt die Gemeindeverwaltung, die den ID.3 für Dienstfahrten nutzt. 800 Euro sind dafür laut Schmitz monatlich zu zahlen, inklusive sind Software-Betreuung, Hotline und App. Der Betrag verringert sich entsprechend, wenn externe Nutzer buchen. Wie Schmitz erklärt, wurde schon der alte Nissan Leaf fleißig genutzt. 16 560 Kilometer legte der jetzt ausgemusterte Leaf zwischen 22. Juni 2022 und 30. Mai 2023 zurück. Nur 1337 Kilometer davon entfielen auf Dienstfahrten von Gemeindemitarbeitern.

Weitere Informationen gibt es unter www.hop-on.de/holzkirchen.

