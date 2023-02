Neue Ansprechpartner für Waldbesitzer: Forstreviere bekommen geänderten Zuschnitt

Von: Katrin Hager

Wald im Wandel: Für die Waldbesitzer im Landkreis ändern sich in den meisten Fällen die Ansprechpartner. © Archiv Thomas Plettenberg

Das AELF zieht in den Landkreisen Miesbach und Bad Tölz-Wolfratshausen die Grenzen der Forstreviere neu. Für viele Waldbesitzer gibt es damit neue Ansprechpartner.

Landkreis – Das Amt für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten (AELF) zieht in den Landkreisen Miesbach und Bad Tölz-Wolfratshausen die Grenzen neu: Die Forstreviere sind umstrukturiert worden, sodass es nun ein Revier mehr gibt als bisher. Hinzugekommen ist dieses im Nachbarlandkreis Bad Tölz-Wolfratshausen, doch auch im Kreis Miesbach hat sich viel bewegt. Der neue Zuschnitt ist bereits vollzogen worden, personell läuft die Neuaufstellung aber noch, wie Korbinian Wolf, Bereichsleiter Forsten am AELF, auf Anfrage unserer Zeitung erklärt. Auch die Ansprechpartner für die Privatwaldbesitzer ändern sich damit in den meisten Fällen.

„Wir haben im gesamten Amtsgebiet die Revierorganisation geändert“, erklärt Wolf. Seit 1. Februar gibt es im AELF-Gebiet mit den Landkreisen Miesbach und Bad Tölz-Wolfratshausen zehn statt bislang neun Forstreviere. „Das zusätzliche Forstrevier wurde im Landkreis Bad Tölz-Wolfratshausen ausgebracht, da dort die bisherigen Reviere überdurchschnittlich groß waren“, erklärt Wolf.

Zehn statt neun Forstreviere: So sehen die neuen Zuschnitte im Amtsgebiet des AELF Holzkirchen mit den Landkreisen Miesbach und Bad Tölz-Wolfratshausen aus. © AELF Holzkirchen

Neuer Zuschnitt der Forstreviere im Landkreis Miesbach

Im Kreis Miesbach bleibt es zwar bei vier Revieren, diese bekamen allerdings einen neuen räumlichen Zuschnitt. Auch bei den zuständigen Revierförstern setzte durch die Umstrukturierung und mit einem ausscheidenden Förster eine Rotation ein. Peter Lechner, bislang zuständig im Revier Schliersee, ging in Ruhestand.

Das Forstrevier Schliersee, das bislang die Gemeindegebiete Bayrischzell, Schliersee, Hausham, Miesbach, Irschenberg und Weyarn umfasste, wurde in der bisherigen Form aufgelöst. Das neu formierte Revier „Oberes Schlierach- und Leitzachtal“ deckt Bayrischzell, Fischbachau, Schliersee und Hausham ab. Die Leitung hat Gerhard Waas übernommen, bislang Revierförster des Reviers „Schaftlach-Fischbachau“ mit den Gemeinden Fischbachau, Waakirchen und Warngau, das in dieser Form gar nicht mehr existiert.

Waakirchen und Warngau liegen nun im neuen Forstrevier „Miesbach“, zusammen mit den Gebieten der Kreisstadt und der Gemeinde Irschenberg. Seine Leitung hat zum 1. Februar Hans Feist übernommen, der bislang mit dem Revier Tegernseer Tal betraut war.

Eine Stelle wird noch nachbesetzt

Dessen Zuschnitt wiederum bleibt mit Gmund, Bad Wiessee, Kreuth, Rottach-Egern und Tegernsee zwar wie gehabt – aber für Feist ist am Tegernsee noch kein nomineller Nachfolger im Amt eingeführt. Die Besetzung der Stelle ist laut Forsten-Bereichsleiter Wolf noch nicht abgeschlossen. Die Aufgaben übernimmt derzeit als Vertretung Frederik Hiemenz, der ansonsten mit dem Gemeindegebiet Weyarn betraut ist, das vom bisherigen Revier Schliersee dem Revier Holzkirchen zugeschlagen wurde. Unverändert bleibt die Situation für die Privatwaldbesitzer in Holzkirchen, Otterfing und Valley, die weiter von Förster Robert Wiechmann beraten werden.

Neben der noch in Klärung befindlichen Personalie im Revier Tegernseer Tal hat das AELF im Kreis Miesbach noch eine offene Baustelle: Es gibt noch keinen Dienstsitz für das Revier Miesbach. Die Suche gestalte sich schwierig, verrät Wolf. Die Erreichbarkeit ist aber ebenso gewährleistet wie in allen anderen Revieren.

Die aktuellen Ansprechpartner der Forstreviere im Landkreis Miesbach im Überblick: Holzkirchen, Otterfing, Valley: Robert Wiechmann (01 71 / 9 78 44 79); Weyarn sowie vertretungsweise Bad Wiessee, Gmund, Kreuth, Rottach-Egern und Tegernsee: Frederik Hiemenz (01 70 / 6 32 76 78); Irschenberg, Miesbach, Waakirchen, Warngau: Hans Feist (01 70 / 3 00 73 40); Fischbachau, Bayrischzell, Schliersee, Hausham: Gerhard Waas (01 71 / 9 78 44 78).