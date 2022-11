Neue Container-Schule: Unbekannte werfen Fenster ein

Die Holzkirchner Polizei ermittelt gegen unbekannte Steinewerfer (Symbolbild). © David Inderlied/dpa/Illustration

Unbekannte Steinewerfer verursachten am Donnerstag (27. Oktober) in Holzkirchen einigen Sachschaden. Beworfen wurden die Interims-Unterkunft der Mittelschule sowie ein geparktes Auto.

Holzkirchen - Zwei Sachbeschädigungen durch Vandalismus meldete die Holzkirchner Polizei vom vergangenen Donnerstag (27. Oktober). Ob es sich um den oder die gleichen Täter handelt, ist noch unklar.

Definitiv ein Steinwurf traf die neue Container-Unterkunft der Mittelschule Holzkirchen in der Baumgartenstraße 36. Erst vor wenigen Wochen war die Interims-Unterkunft in Betrieb gegangen, die etwa drei Jahre stehen soll, bis die neue Mittelschule fertig ist.

Nach Angaben der Holzkirchner Polizei wurde zwischen Donnerstag, 27. Oktober (16 Uhr), und Freitag, 28. Oktober (8 Uhr) ein Fenster der Container-Schule von einer unbekannten Person beschädigt. Der bislang unbekannte Täter warf einen Stein gegen ein Fenster im dritten Stock, woraufhin die äußere Scheibe zerbrach. Angaben zur Schadenshöhe liegen laut Polizei noch nicht vor.

Ebenfalls am Donnerstag (27. Oktober) wurde in der Heignkamer Straße ein geparktes Auto beschädigt. Waren es die gleichen Täter wie bei der Mittelschule? Die in etwa gleiche Tatzeit spricht dafür.

Laut Polizei traf es den schwarzen Audi eines 19-jährigen Holzkirchners, der am Donnerstag zwischen 8 Uhr und 17 Uhr auf dem Schotterparkplatz in der Heignkamer Straße abgestellt war. Der Wagen wurde von einem unbekannten Gegenstand beschädigt. Ob es ein Stein war, ist laut Polizei noch nicht klar.

Der oder die unbekannte Täter warf(en) den Gegenstand auf das Fahrzeug, so dass das Panoramadach des Audi zersplitterte.

Der Sachschaden ist erheblich. Die Reparatur dürfte laut Polizei etwa 1000 Euro kosten.

Zeugen, die verdächtige Beobachtungen im Bereich der Interims-Mittelschule in der Baumgartenstraße gemacht haben oder im Umfeld der Heignkamer Straße, melden sich bitte bei der Polizeiinspektion Holzkirchen unter der Nummer 08024/90740.

